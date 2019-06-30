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Разведение сил на Донбассе: в ОБСЕ официально подтвердили демонтаж боевых позиций

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил обеих сторон в Станице Луганской на Донбассе, а также демонтаж укрепленных позиций.

Об этом 30 июня сообщила пресс-служба миссии. Отметим, отвод сил и средств у контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" начался 26 июня.

СММ сообщает, что 29 июня получила вербальную ноту от Министерства иностранных дел Украины, в котором говорилось, что Вооруженные Силы завершили разграничение в согласованном районе.

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30 июня миссия получила письмо от вооруженных формирований в неподконтрольных украинскому правительству районах Луганской области о том, что они также завершили отвод сил.

Указывается, что начало процесса разъединения, когда военнослужащие Украины и члены вооруженных формирований покидали свои самые передовые позиции вместе с оружием, мониторинговая группа зафиксировала 26 июня

В последующие дни ВСУ и вооруженные формирования освободили другие места в зоне разъединения.

Отвод сил у Станицы Луганской

Отвод сил у Станицы Луганской

Скрин видео ООС

Украинские военные, в частности, начали разбирать свои фортификационные сооружения и проводить работы по разграничению.

Вооруженные формирования также снимали некоторые бетонные блоки внутри зоны разъединения, а также начали создание новой инфраструктуры пересечения за пределами зоны разъединения.

"Ситуация спокойная и стабильная. СММ будет продолжать активно следить за ситуацией и докладывать о ней", – подытожили в миссии ОБСЕ.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
УкраинаЛуганск
Теги
ОБСЕООСВооруженные силы УкраиныНовости ЛНРНовости Донбасса
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