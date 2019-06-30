Разведение сил на Донбассе: в ОБСЕ официально подтвердили демонтаж боевых позиций

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил обеих сторон в Станице Луганской на Донбассе, а также демонтаж укрепленных позиций.
Об этом 30 июня сообщила пресс-служба миссии. Отметим, отвод сил и средств у контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" начался 26 июня.
СММ сообщает, что 29 июня получила вербальную ноту от Министерства иностранных дел Украины, в котором говорилось, что Вооруженные Силы завершили разграничение в согласованном районе.
30 июня миссия получила письмо от вооруженных формирований в неподконтрольных украинскому правительству районах Луганской области о том, что они также завершили отвод сил.
Указывается, что начало процесса разъединения, когда военнослужащие Украины и члены вооруженных формирований покидали свои самые передовые позиции вместе с оружием, мониторинговая группа зафиксировала 26 июня
В последующие дни ВСУ и вооруженные формирования освободили другие места в зоне разъединения.
Отвод сил у Станицы Луганской
Скрин видео ООС
Украинские военные, в частности, начали разбирать свои фортификационные сооружения и проводить работы по разграничению.
Вооруженные формирования также снимали некоторые бетонные блоки внутри зоны разъединения, а также начали создание новой инфраструктуры пересечения за пределами зоны разъединения.
"Ситуация спокойная и стабильная. СММ будет продолжать активно следить за ситуацией и докладывать о ней", – подытожили в миссии ОБСЕ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в штабе ООС показали на видео первый этап отвода украинских подразделений.
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал отвод украинских войск на Донбассе рискованным, но оправданным шагом.
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