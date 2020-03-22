Главная Новости
22 марта • обновлено в 16:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости расследований

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Разве можно покупать "Мерседесы", когда ты сам призываешь жертвовать деньги государству?!

1.6т

Глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта приобрел новый Мерседес S350 Long за 3,2 миллиона гривен, и 20 марта внес его в декларацию.

Разве можно покупать "Мерседесы", когда ты сам призываешь жертвовать деньги государству?!

Это, мягко говоря, шок.

Что же означает, когда второй по влиянию государственный служащий страны делает такие покупки в разгар эпидемии и экономического кризиса, в то время как президент собирает бизнес и просит скинуться на закупку элементарных медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, в то время как парламент забирает доходы местных бюджетов, потому что налоговая система парализована, и нет денег на элементарные средства защиты граждан?

Разве можно покупать "Мерседесы", когда ты сам призываешь жертвовать деньги государству?!

Видимо, Ермак знает что-то, чего пока не знаем мы - видимо, бизнесмены уже полностью закрыли все потребности государства в масках и антисептиках, видимо, в бюджете все-таки появились деньги, и можно уже не сбрасываться на помощь медикам, на помощь военным, на помощь пенсионерам, и скоро все проблемы будут закрыты государством. Хорошо, что в декларацию внес и заплатил налоги, но в то время как люди мерзнут в очередях в маршрутки и скупают гречку, разве это может быть первой необходимостью второго по значению руководителя страны? Или это сделано, чтобы помочь развозить врачей инфекционных больниц, пока не решен вопрос с их транспортировкой и нет денег на оплату такси? Разве может быть время для покупки "Мерседесов" сейчас, когда когда ты сам призываешь перечислять деньги и жертвовать государству?!

Мне трудно представить, что бы было сейчас с каким-то европейским лидером, если бы он сделал такую покупку.

Надеюсь, глава Офиса или его шеф сами это прокомментируют. Редкий цинизм.

Самое потрясающее, что именно в этот день покупки Мерседеса, 11 марта, Андрей Ермак в Минске подписал протокол о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО! Вот это совпадение.

"Денег нет, но вы держитесь", говорят в Москве - у "элиты" своя жизнь, и пофиг на всех...

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Темы
Мирные переговоры в Минске Минские договоренности Карантин в Украине Коронавирус Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
карантин война
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
3
Интересно
11
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги