"Я тебе говорю, оружие убери!" Опубликовано полное видео разговора Зеленского "про лоха"

Появилось полное видео нашумевшего разговора президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами в прифронтовом Золотом на Донбассе, где должно состоятся разведение войск.

Ролик в воскресенье, 27 октября, был опубликован на официальной странице украинского главы в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Зеленский посетил место жительства добровольцев. Вместе с ним присутствовал его помощник Андрей Ермак.

Зеленский во время визита на Донбасс Скрин видео

На видео слышно, как кто-то говорит президенту, что "в доме под кроватью" есть оружие.

Зеленский, обращаясь к добровольцу по имени Денис, потребовал его убрать: "Я вам говорю по-человечески, и я имею на это все законодательные права. Я вам говорю, не угрожая ничем: пацаны, уберите оружие".

В ответ на это мужчина сказал, что, мол, у них в руках его нет. После этого началась словесная перепалка.

Владимир Зеленский Скрин видео

"Денис, услышь меня, это серьезные вещи пошли. Я просто сказал: вывезите отсюда оружие, слышите, пацаны?" – добавил президент.

После этой фразы доброволец начал рассказывать главе страны об акциях протеста в Украине.

"Я вам пришел сказать, чтобы вы оружие вывезли, а ты переводишь стрелки. Ты мне не можешь вообще никакие ультиматумы озвучивать, Денис, ты не понял. Мне зайти оружие забрать? Я не понимаю, о чем разговор, пацаны", – сказал Зеленский добровольцу, который посоветовал заключить меморандум с протестующими по Украине.

Денис отметил, что "люди передали президенту информацию об акции протеста", а также о желании встретиться с ним.

"По Украине вчера прошел дождь, вот что я слышал. Кто мне что передал?" – спросил президент.

Владимир Зеленский Скрин видео

По словам ветерана, глава Николаевской ОГА передал Зеленскому письмо.

"Денис, послушай. Я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох, я тебе пришел и сказал – оружие уберите, а ты меня не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним лопух какой-то стоит. Ты переводишь меня на другую тему. Парни, это я вам сейчас сказал серьезно. Письма, которые мне передают, я посмотрю. Я всегда на все отвечаю", – ответил Зеленский.

"Парни, просто вы воевали. Мы вас уважаем!" – добавил президент.

Смотрите видео с 14:40

Как писал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС сообщили, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают Закон об операции Объединенных сил.

После поездки Зеленский подвел итоги двухдневного визита в прифронтовой поселок Золотое.

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