Раздавил и сбежал: во Львове произошло жуткое ДТП с ''евробляхером''

Во Львове 30 декабря авто на европейской регистрации наехало на остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области, ДТП произошло около 6:50 на улице Ивана Франко, 68, после чего водитель скрылся.

"Неизвестный водитель автомобиля "БМВ" на иностранной регистрации совершил наезд на девушку, 25-летнюю жительницу Жидачевского района, которая от полученных травм скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку", – сказано в сообщении.

По словам руководителя сообщества "Варта-1" Игоря Зинкевича, это авто парковалось во дворе домов по улице Сорочинская. Также эта машина заезжала 29 декабря по адресу Калины, 8.

ДТП во Львове Игорь Зинкевич / Facebook

"Мы ехали на Сихов и стояли на светофоре. Видела, как это авто въехало в дом (там есть такой маленький заезд). Почему-то сразу обратила внимание на необычный номер. Было это в 13:55-14:00. Возможно, там есть камеры видеонаблюдения", – рассказали местные жители.

Полиция устанавливает личность беглеца, решается вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП во Львове Игорь Зинкевич / Facebook

ДТП во Львове Игорь Зинкевич / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, за неделю до происшествия во Львове произошло ДТП с участием скорой помощи. Скорая сбила на тротуаре мать с ребенком, а медики обвинили во всем пешеходов и отказались их госпитализировать.