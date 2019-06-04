"Разбомбили позицию!" Прилепин пожаловался на разгром батальона "ДНР"

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за "ДНР", пожаловался на серьезные потери в своем бывшем батальоне.

Он рассказал, что украинские защитники полностью уничтожили одну из позиций оккупантов и тяжело ранили четырех из них. Один боевик может навсегда остаться инвалидом. Слова Прилепина в Facebook опубликовали его сторонники (писателя-террориста на месяц забанили в соцсети за фото убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко).

Захар Прилепин Facebook Захара Прилепина

"Снова трагедии в нашем батальоне. Простите. Но вот так. Все та же высота "Дерзкая", разбомбили еще одну позицию. Четверо раненых. Один сильно тяжелый. А именно: боец с позывным "Герыч" получил тяжелейшие ранения в результате обстрела позиций из минометов калибра 120 мм. Сильно поврежден позвоночник, травма грудной клетки с повреждением легких", – говорится в посте.

Прилепин добавил, что российскому оккупанту предстоит тяжелая операция, поскольку у него повреждены пять позвонков. Если их не скрепят, спинной мозг террориста просто начнет разрушаться. В придачу ко всему его состояние осложняется гемопневмотораксом – скоплением крови и воздуха в плевральной полости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что в мае российские оккупанты на Донбассе понесли еще большие потери, чем в разгар боевых действий летом 2014 года. Об этом свидетельствует растущее количество могил на кладбищах временно оккупированного Донецка.

В конце февраля Прилепин также жаловался на массовые потери в рядах своего террористического полка. Он сравнил интенсивность обстрелов и количество потерь среди бывших сослуживцев с "самыми тяжелыми месяцами войны".

В начале марта эту информацию подтвердил и известный сербский наемник Деян "Деки" Берич, который был снайпером в "ДНР". По его словам, только за январь и февраль потери оккупантов убитыми составили 70 человек.

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