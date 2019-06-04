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"Разбомбили позицию!" Прилепин пожаловался на разгром батальона "ДНР"

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Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за "ДНР", пожаловался на серьезные потери в своем бывшем батальоне.

Он рассказал, что украинские защитники полностью уничтожили одну из позиций оккупантов и тяжело ранили четырех из них. Один боевик может навсегда остаться инвалидом. Слова Прилепина в Facebook опубликовали его сторонники (писателя-террориста на месяц забанили в соцсети за фото убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко).

Захар Прилепин

Захар Прилепин

Facebook Захара Прилепина

"Снова трагедии в нашем батальоне. Простите. Но вот так. Все та же высота "Дерзкая", разбомбили еще одну позицию. Четверо раненых. Один сильно тяжелый. А именно: боец с позывным "Герыч" получил тяжелейшие ранения в результате обстрела позиций из минометов калибра 120 мм. Сильно поврежден позвоночник, травма грудной клетки с повреждением легких", – говорится в посте.

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Прилепин добавил, что российскому оккупанту предстоит тяжелая операция, поскольку у него повреждены пять позвонков. Если их не скрепят, спинной мозг террориста просто начнет разрушаться. В придачу ко всему его состояние осложняется гемопневмотораксом – скоплением крови и воздуха в плевральной полости.

"Разбомбили позицию!" Прилепин пожаловался на разгром батальона "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что в мае российские оккупанты на Донбассе понесли еще большие потери, чем в разгар боевых действий летом 2014 года. Об этом свидетельствует растущее количество могил на кладбищах временно оккупированного Донецка.

В конце февраля Прилепин также жаловался на массовые потери в рядах своего террористического полка. Он сравнил интенсивность обстрелов и количество потерь среди бывших сослуживцев с "самыми тяжелыми месяцами войны".

В начале марта эту информацию подтвердил и известный сербский наемник Деян "Деки" Берич, который был снайпером в "ДНР". По его словам, только за январь и февраль потери оккупантов убитыми составили 70 человек.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
УкраинаДонецк
Тег
ДНР
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Комментарии
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Zorg Jan Batist
Zorg Jan Batist
А когда же Прилепин, как храбрый Чапаев, воодушевит своих "побратимов" и побежит с ними в атаку ??? Ждёмс)))
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Golan Sim
Golan Sim
Украинский национализм(нацизм) - ЭТО КОГДА: 1. Твой народ доводят до нищеты. 2. Разваливают остатки экономики. 3. Разрушают систему образования и здравоохранения. 4. От имени людей влезают в государственный долг. 5. Вынуждают покидать родную страну в поисках достойного заработка. 6. Отменяют миллионам их законные льготы. 7. Отправляют людей на бессмысленную смерть вместо того, чтобы решать вопросы политически. 8. Богатеют в то время, как народ беднеет. 9. Лишают нынешнее поколение будущих пенсий.10. Пытаются уничтожить у народа его историю. Запомните: Это - украинский национализм(нацизм).
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Zorg Jan Batist
Zorg Jan Batist
Golan Sim, сидя в Перми это всё сочинил? ))) А во-вторых - не по теме!!!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть окупантам ! пора бомбить москву!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кожедуб ruslan, Посрать на Красной площади не снимая шаровары, это и еть твоя бомбежка Москвы?
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