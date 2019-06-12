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На Житомирщине из винтовки стреляли в школьника: что произошло

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В Житомирской области мужчина выстрелил в 12-летнего школьника. Пострадавший был госпитализирован.

ЧП произошло днем 12 июня в с. Пятка Чудновского района. Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Житомирщины, 50-летний стрелок – работник лесного хозяйства. Он ранил ребенка в спину из мелкокалиберной винтовки, когда школьник находился в своем дворе по соседству.

"По предварительной информации, стрелявший не видел мальчика", – рассказали в ведомстве.

Место происшествия

Место происшествия

Google. Maps

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. О факте проинформировано Государственное бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое полицейских во время стрельбы из мелкашки ранили в голову 5-летнего Кирилла Тляпова. Мальчик скончался в больнице. Копы находятся под арестом.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаЖитомир
Теги
стрельбакриминалНациональная полиция Украины
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Та щож у нас люди зі зброєю такі сліпі?
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