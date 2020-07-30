Расстрел в "Мерседесе" на Полтавщине: стали известны детали из жизни горловского "авторитета"

Александр Мазур, расстрелянный в своем автомобиле Mercedes под Пирятином, с 2015 года под руководством горловского "уголовного авторитета" контролировал фермерские хозяйства в ряде областей Украины.

Об этом сообщает "Страна". Издание уточняет, что речь идет о Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Херсонской и Одесской областях.

"Собственно, именно из-за передела влияния на агрохозяйства в этих областях и возник конфликт между горловской бригадой и местными криминальными смотрящими", – сказано в сообщении.

Мазур, по данным издания, является уроженцем Горловки Донецкой области. После окончания школы в 2001 года он стал работать "торпедой" – рядовым бойцом в бригаде горловского "авторитета" Александра Батурина, известного по кличке Батура. Последнего в начала 2000-х "рукоположил" в смотрящие за Горловкой от "вора в законе" Сергея Мамедова (Мамед).

Отмечается, что группировка Батуры специализировалась на квартирных кражах, угонах автомобилей, вымогательстве у бизнесменов, доходах от сбора металла, нелегальной добыче угля и торговле спиртным. Мазур якобы возглавлял звено бригады, которая занималась непосредственно нелегальными шахтами и сбором металла.

После начала войны с Россией на Донбассе бригада Батуры почти в полном составе переехала в центральный регион страны, где у нее начался конфликт с местными "уголовными авторитетами".

"В частности, бригада Батуры попыталась перехватить влияние на криминальные промыслы в Запорожье и Кривом Роге, однако получила отпор со стороны местных группировок. В 2015 году Александру Батуре и его звеньевому Александру Мазуру удалось получить контроль над несколькими фермерскими хозяйствами в Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Херсонской и Одесской областях", – пишет издание, отмечая, что Мазура, как доверенного человека Батуры, могли убить в процессе разборок по вопросам передела сферы влияния с местными уголовными авторитетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области вблизи города Пирятин на трассе "Киев-Харьков" был обнаружен автомобиль "Мерседес" с простреленными окнами, внутри которого нашли тело мужчины.

По словам заместителя начальника отдела коммуникации полиции Полтавской области Романа Гришина, предварительно, личность погибшего установлена.

СМИ уточнили, что речь идет об одном из "уголовных авторитетов" Александре Мазуре.