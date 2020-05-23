Массовое убийство на Житомирщине: охотнику, расстрелявшему семерых, избрали меру пресечения

Охотнику Анатолию Захаренко, задержанному после расстрела семерых человек в Житомирской области, избрали меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Мужчину будут держать в СИЗО до 20 июля. Такое решение принял Королевский районный суд г. Житомира в субботу, 23 мая. Трансляция заседания велась в сети.

Судья указал, в частности, на возможность давления Захаренко на единственного свидетеля инцидента, а также на другие отягчающие обстоятельства.

Захаренко ведут на заседание Скриншот

Отметим, адвокат подозреваемого указал на то, что подзащитный в ходе конфликта получил огневое ранение сустава правой руки. Его ранил один из гостей. После задержания Захаренко предоставили необходимую помощь.

По утверждению защиты, в действиях задержанного присутствовал факт самообороны.

Захаренко оглашают меру пресечения Скриншот

Захаренко оглашают меру пресечения Скриншот

Захаренко оглашают меру пресечения Скриншот

Захаренко оглашают меру пресечения Скриншот

Напомним, подозреваемый дал свои показания во время судебного разбирательства. Он заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали. На заседание подозреваемого вывели в каске и бронежилете.

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