Расстрел экс-главы "Укрспирта": подозреваемые задержаны

Полиция задержала подозреваемых в убийстве бывшего и.о. директора "Укрспирта" Виктора Панкова и ряде других резонансных покушений на бизнесменов.

Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, пишет "Громадське".

"Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", - сообщил он.

Сообщается, что установлена ​​причастность 5 задержанных к избиению бизнесмена 29 марта, взрыву возле киевского вуза 1 мая, покушении на другого бизнесмена 23 июня на улице Тургеневской.

Все задержанные арестованы судом без права внесения залога.

Как сообщал "Обозреватель", и.о. главы "Укрспирта" Виктор Панков был убит утром 30 мая в Киеве. Киллер трижды выстрелил в свою жертву, после чего скрылся на авто.

Правоохранители связали преступление с работой Панкова в концерне.