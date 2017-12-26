Расстрел экс-главы "Укрспирта": подозреваемые задержаны

Полиция задержала подозреваемых в убийстве бывшего и.о. директора "Укрспирта" Виктора Панкова и ряде других резонансных покушений на бизнесменов.
Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, пишет "Громадське".
"Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", - сообщил он.
Сообщается, что установлена причастность 5 задержанных к избиению бизнесмена 29 марта, взрыву возле киевского вуза 1 мая, покушении на другого бизнесмена 23 июня на улице Тургеневской.
Все задержанные арестованы судом без права внесения залога.
Как сообщал "Обозреватель", и.о. главы "Укрспирта" Виктор Панков был убит утром 30 мая в Киеве. Киллер трижды выстрелил в свою жертву, после чего скрылся на авто.
Правоохранители связали преступление с работой Панкова в концерне.
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