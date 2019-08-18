Расследование рассыплется: судмедэксперт сделал тревожное заявление о пожаре в "Токио Стар"

Расследование в деле о пожаре "Токио Стар" может рассыпаться, а обвинять в этом будут экспертов.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил судмедэксперт Борис Яворский, который занимался вскрытием жертв жуткой трагедии.

"Вскрытия девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице "Токио Стар", завершены. Все необходимые образцы изъяты и далее будут исследоваться в лабораториях. Часть погибших уже опознана", – написал он.

Судмедэксперт поблагодарил врачей и всех специалистов, которые экстренно провели все необходимые процедуры.

"Не сомневаюсь, что, когда расследование по этому делу, как и по всем подобным делам в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинять в этом будут, конечно же, именно нас, экспертов. С интересом буду ожидать этих рассуждений: фантазия обвинителей еще никогда не подводила, они обычно не повторяются и всегда придумывают что-нибудь новенькое. соболезную родным и близким погибших", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL:

В Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли девять человек.

На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий случившегося полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в заведении проводилась проверка в рамках шоу "Ревизор", во время которой в отеле нашли множество нарушений.

Руководство не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года.

Владельцем "Токио Стар" является 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.

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