Расследование катастрофы МАУ: журналист раскрыл, почему Иран согласился на выплату компенсаций

В Иране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того, чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании. Вместе с тем, переговоры о компенсациях могут длиться годами.
Как отметил журналист Владимир Кравченко в статье для ZN.UA, публичное признание официальным Тегераном своей вины не означает, что он готов зафиксировать ее в юридически обязывающих документах. По информации издания, у Киева нет ни одного официального письма из Тегерана, где иранские власти признавали бы данный факт.
"Иран, будучи государством-виновником трагедии украинского "Boeing 737", заявляет о своей готовности выплатить деньги семьям погибших. В Тегеране, очевидно, хотят побыстрее закрыть денежный вопрос. Но, как утверждают эксперты, на это потребуется несколько лет", – сказано в материале.
Журналист напомнил, что в начале февраля Тегеран предлагал родственникам жертв катастрофы по 80 тыс. долл. Но президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что будет требовать компенсации в большем раз мере.
"История с выплатами родственникам погибших в результате различных авиакатастроф показывает: на переговорах с Тегераном Киеву важно не только добиваться большей суммы компенсации родственникам погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752, но и настаивать, чтобы Иран зафиксировал свою юридическую ответственность за трагедию. Это необходимо, поскольку данный факт может увеличить сумму выплат с иранской стороны", – рассказал обозреватель.
Он пояснил, что Украине важно знать правду о том, что привело к трагедии рейса PS752 и кто за этим стоит – это может повлиять на определение вины Ирана или другой страны и, соответственно, на размер компенсации.
"Тегеран опасается, что вскроется правда, которая сможет навредить Исламской республике. Не исключено, что желание иранских властей поскорее выплатить деньги родственникам жертв катастрофы, как раз и связано с тем, чтобы закрыть и для Украины, и для других стран "пятерки пострадавших стран" доступ к участию в техническом и уголовном расследованиям, проводимым Ираном. И в таком случае, мы никогда не узнаем, что же на самом деле произошло 8 января", – рассказал он.
OBOZREVATEL напоминает:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
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