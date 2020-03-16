Расследование катастрофы МАУ: журналист раскрыл, почему Иран согласился на выплату компенсаций

В Иране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того, чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании. Вместе с тем, переговоры о компенсациях могут длиться годами.

Как отметил журналист Владимир Кравченко в статье для ZN.UA, публичное признание официальным Тегераном своей вины не означает, что он готов зафиксировать ее в юридически обязывающих документах. По информации издания, у Киева нет ни одного официального письма из Тегерана, где иранские власти признавали бы данный факт.

"Иран, будучи государством-виновником трагедии украинского "Boeing 737", заявляет о своей готовности выплатить деньги семьям погибших. В Тегеране, очевидно, хотят побыстрее закрыть денежный вопрос. Но, как утверждают эксперты, на это потребуется несколько лет", – сказано в материале.

Журналист напомнил, что в начале февраля Тегеран предлагал родственникам жертв катастрофы по 80 тыс. долл. Но президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что будет требовать компенсации в большем раз мере.

"История с выплатами родственникам погибших в результате различных авиакатастроф показывает: на переговорах с Тегераном Киеву важно не только добиваться большей суммы компенсации родственникам погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752, но и настаивать, чтобы Иран зафиксировал свою юридическую ответственность за трагедию. Это необходимо, поскольку данный факт может увеличить сумму выплат с иранской стороны", – рассказал обозреватель.

Он пояснил, что Украине важно знать правду о том, что привело к трагедии рейса PS752 и кто за этим стоит – это может повлиять на определение вины Ирана или другой страны и, соответственно, на размер компенсации.

"Тегеран опасается, что вскроется правда, которая сможет навредить Исламской республике. Не исключено, что желание иранских властей поскорее выплатить деньги родственникам жертв катастрофы, как раз и связано с тем, чтобы закрыть и для Украины, и для других стран "пятерки пострадавших стран" доступ к участию в техническом и уголовном расследованиям, проводимым Ираном. И в таком случае, мы никогда не узнаем, что же на самом деле произошло 8 января", – рассказал он.

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