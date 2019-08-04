Расправились свои же: стало известно об убийстве сына экс-главаря "ДНР"

В Донецке убили сына одного из бывших главарей "ДНР" Игоря Андриенко – рэпера Егора Андриенко, который выступал под псевдонимом "Борзини".

По предварительным данным, его застрелил боевик Хамелеон из террористического батальона "Восток". Инцидент произошел еще в конце июля, однако подробности всплыли только сейчас.

Как пишет "Восточный вариант", информация о смерти 27-летнего певца впервые появилась в группе Борзини Official.

В Донецке убили сына экс-главаря "ДНР" коллаж

"В ночь с 28 на 29 июля погиб от огнестрельного ранения рэп-исполнитель Борзини, которого мы знаем по композиции "Своих не бросаем" и альбому Шахта – На гора на лейбле 100PRO", – говорилось в сообщении.

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Через несколько дней в комментариях к посту супруга рэпера озвучила первые фамилии. Отвечая на вопрос, кто же стрелял в Андриенко, женщина написала: "Он был в комнате с Хамелеоном (Восток)".

По информации издания, террорист с таким позывным действительно служит в бандформировании "Восток". Официального подтверждения информации пока нет.

Боевик Хамелеон из террористического батальона "Восток" скриншот

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Рэпер Егор Андриенко Восточный вариант

Журналисты не исключают, что парня могли убить из-за деятельности отца, который несколько лет работал "министром транспорта" самопровозглашенной террористической республики "ДНР". В 2018 году Игоря Андриенко арестовали по обвинению в присвоении денег.

Бывший "министр транспорта ДНР" Игорь Андриенко скриншот

Бывший "министр транспорта ДНР" Игорь Андриенко скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России жестоко расправились с террористом "Л/ДНР": момент попал на видео.

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