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Расправились свои же: стало известно об убийстве сына экс-главаря "ДНР"

7.3т Читать материал на украинском

В Донецке убили сына одного из бывших главарей "ДНР" Игоря Андриенко – рэпера Егора Андриенко, который выступал под псевдонимом "Борзини".

По предварительным данным, его застрелил боевик Хамелеон из террористического батальона "Восток". Инцидент произошел еще в конце июля, однако подробности всплыли только сейчас.

Как пишет "Восточный вариант", информация о смерти 27-летнего певца впервые появилась в группе Борзини Official.

В Донецке убили сына экс-главаря

В Донецке убили сына экс-главаря "ДНР"

коллаж

"В ночь с 28 на 29 июля погиб от огнестрельного ранения рэп-исполнитель Борзини, которого мы знаем по композиции "Своих не бросаем" и альбому Шахта На гора на лейбле 100PRO", – говорилось в сообщении.

Расправились свои же: стало известно об убийстве сына экс-главаря "ДНР"

скриншот

Через несколько дней в комментариях к посту супруга рэпера озвучила первые фамилии. Отвечая на вопрос, кто же стрелял в Андриенко, женщина написала: "Он был в комнате с Хамелеоном (Восток)".

По информации издания, террорист с таким позывным действительно служит в бандформировании "Восток". Официального подтверждения информации пока нет.

Боевик Хамелеон из террористического батальона "Восток"

Боевик Хамелеон из террористического батальона "Восток"

скриншот

Расправились свои же: стало известно об убийстве сына экс-главаря "ДНР"

скриншот

Рэпер Егор Андриенко

Рэпер Егор Андриенко

Восточный вариант

Журналисты не исключают, что парня могли убить из-за деятельности отца, который несколько лет работал "министром транспорта" самопровозглашенной террористической республики "ДНР". В 2018 году Игоря Андриенко арестовали по обвинению в присвоении денег.

Бывший "министр транспорта ДНР" Игорь Андриенко

Бывший "министр транспорта ДНР" Игорь Андриенко

скриншот

Бывший "министр транспорта ДНР" Игорь Андриенко

Бывший "министр транспорта ДНР" Игорь Андриенко

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России жестоко расправились с террористом "Л/ДНР": момент попал на видео.

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Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Жил как чёрт, здох как собака - ничего удивительного!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Пусть друг друга мочат.
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