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10 декабря • обновлено в 12:04
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"Надо выводить людей": Гай анонсировал бой после "нормандской встречи"

1.6т
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Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай заявил, что после "нормандского саммита" протесты в Киеве сменят локацию.

Отныне они переместятся с площади перед Офисом президента к зданию Верховной Рады Украины. Об этом он написал в блоге OBOZREVATEL.

Офицер назвал "зрадой" пункт принятого на саммите коммюнике, в котором говорится об имплементации "формулы Штайнмайера" и амнистии боевиков "Л/ДНР". "Когда законопроект внесут в парламент, надо выводить людей. Надо выходить всем неравнодушным. Надо провести переговоры с парламентской оппозицией. Они должны быть готовы к бою, потому что их пустят в Раду, а нас – нет", – сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Гай также допустил, что в случае необходимости активисты готовы "закрыть возможность вообще кому-то попасть" в здание парламента. "Но я не исключаю, что из-за массовых протестов они могут собраться где-то на даче у Зеленского в поле и голосовать там методом рук. Тогда можно будет говорить о нелегитимности принятых решений. Но это уже другая история. А сейчас мы должны противостоять", – подчеркнул волонтер.

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Напомним, в понедельник, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе. Все подробности, фото и видео – в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Закон об амнистии Акции протеста в Киеве
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Теги
нормандский формат Формула Штайнмайера Верховная Рада Украины Новости Донбасса
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Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Мирослав Гей будет движущей силой третьего........и последнего майдана на окраине.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Бaндеpoвец злится, что его не пускают в Раду? А он и в самом деле не понимает, почему?..
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