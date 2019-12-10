"Надо выводить людей": Гай анонсировал бой после "нормандской встречи"

Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай заявил, что после "нормандского саммита" протесты в Киеве сменят локацию.

Отныне они переместятся с площади перед Офисом президента к зданию Верховной Рады Украины. Об этом он написал в блоге OBOZREVATEL.

Офицер назвал "зрадой" пункт принятого на саммите коммюнике, в котором говорится об имплементации "формулы Штайнмайера" и амнистии боевиков "Л/ДНР". "Когда законопроект внесут в парламент, надо выводить людей. Надо выходить всем неравнодушным. Надо провести переговоры с парламентской оппозицией. Они должны быть готовы к бою, потому что их пустят в Раду, а нас – нет", – сказал он.

Владимир Зеленский

Гай также допустил, что в случае необходимости активисты готовы "закрыть возможность вообще кому-то попасть" в здание парламента. "Но я не исключаю, что из-за массовых протестов они могут собраться где-то на даче у Зеленского в поле и голосовать там методом рук. Тогда можно будет говорить о нелегитимности принятых решений. Но это уже другая история. А сейчас мы должны противостоять", – подчеркнул волонтер.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе. Все подробности, фото и видео – в материале OBOZREVATEL.

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