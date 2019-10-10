"Ворвались в дом!" Оккупанты задержали в Крыму проукраинского активиста

В оккупированном Крыму задержан проукраинский активист из города Саки Олег Приходько.

Об этом Крым.Реалии рассказал украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины седьмого созыва Эдуард Леонов.

"Сообщила дочь Олега Приходько. Сказала, что вечером в среду (9 октября. – Ред.) ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Забрали в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации ни у родных, ни у меня до сих пор нет", – сказал Леонов.

Олег Приходько Крым.Реалии

Комментариев российских силовых и правоохранительных ведомств пока не было.

Напомним:

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.

После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 5 лет аннексии в Крыму пропали без вести от 8 до 17 активистов, 6 из них были найдены мертвыми.

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