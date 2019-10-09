"Не знаем, переживем ли!" Харькову из-за ситуации на коксовом заводе грозит техногенная катастрофа

Харькову с наступлением морозов грозит техногенная катастрофа в случае остановки коксового завода, неготового к приходу зимы.

Угрожающая ситуация сложилась из-за рейдерского захвата предприятия. В ночь с 8 на 9 октября на завод приехали следователи, а имущество Харьковского "коксохима" пытались изъять, говорится в расследовании проекта "Стоп коррупции".

По словам директора завода, Владимира Кузяры, предыдущий владелец предприятия таким образом пытается его захватить.

"Он хочет заблокировать работу завода и такими действиями пытается повлиять на него. У него есть компания, основанная нелегально – "Слобожанский коксовый завод". И по его жалобе на якобы препятствование владению имуществом, которое на самом деле ему не принадлежит, а уже принадлежит другой компании в рамках залога", – уточнил он.

Активисты ОО "Стоп коррупции" пытались выяснить у следователей причины обысков, а юристы исследовали постановление на проведение следственных действий и пришли к выводу, что они проводились незаконно.

В помещении завода срезали замки Сто коррупции

"Проанализировав постановление, мы обнаружили, что оно дает право провести осмотр места происшествия следователю Овчарову только один раз. Но на месте осмотра следователь Куценян В.Л. То есть фактически, лицо, которое не имеет законных оснований находиться на территории завода", – заявил юрист "Стоп коррупции".

Глава профсоюза работников Харьковского коксового завода Лариса Канцедал также сообщила, что сложившаяся ситуация угрожает не только предприятию, а и городу в целом.

"Состояние завода такое, что мы не уверены, переживем ли мы эту зиму. При первых морозах возможна остановка завода, которую не всегда можно провести нормально. Это может быть аварийная ситуация", – пояснила она.

По ее словам, проблемы на заводе негативно сказались на каждом его сотруднике, поскольку выплату зарплат задержали более чем на 5 месяцев.

Харьковский коксовый завод Стоп коррупции

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на протяжении полугода пытались захватить спортивный клуб "Восток". В ночь на 23 апреля неизвестные лица совершили рейдерский захват.

После этого Киевская полиция задержала 62 человека, которые участвовали в рейдерском захвате детского спортивного клуба "Восход" на ул. Бориспольской.

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