В Запорожье 28-летний мужчина Виталий Чайковский облил бензином и поджег свою 22-летнюю невесту Анастасию Ковалеву. Через несколько дней девушка умерла в больнице. Она была полностью обгоревшая, нетронутыми остались только ступни.

Подруги погибшей уверены – причиной поступка стала ревность. Но родители Чайковского отрицали эту версию, говоря, что мужчина не хотел поджигать потерпевшую. Об этом написало издание "Факты".

Так, ЧП предшествовал конфликт между молодыми людьми. Причем ссорились те не впервые – родные и друзья Ковалевой рассказали, что мужчина был ревнивцем и контролировал каждый шаг девушки.

Подруга погибшей, попросившая не называть ее имени, отметила, что Ковалева встречалась со своим избранником около года. Сам Чайковский – из Донецкой области, и там у него остались семья, маленький ребенок. После знакомства с девушкой через некоторое время он переехал жить к ней в Запорожье, дело шло к свадьбе.

В Запорожье мужчина поджег свою невесту

По словам подруги, мужчина постоянно ревновал невесту, очень нервничал по любому поводу. Женщина отметила, что за два дня до трагедии пострадавшая рассказала ей, что пара будет подавать заявление в ЗАГС.

Мать погибшей Кристина Ковалева отметила, что дочка долгое время не рассказывала ей о конфликтах с избранником.

"Сначала они действительно были счастливы. Потом начались проблемы. Виталик стал устраивать сцены ревности, все время контролировал Настю. Мог скандалить только из-за того, что она без его разрешения вышла попить кофе", – сказала женщина.

Также, по ее словам, у девушки однажды появился подозрительный синяк, а на холодильнике мать погибшей обнаружила закрытую магнитом вмятину.

За несколько месяцев до трагедии пострадавшая узнала, что беременна. Но мужчина велел делать аборт и уехал к своим родителям. Позже у девушки произошел выкидыш.

По словам матери погибшей, ее дочь несколько раз собиралась покончить с этими отношениями, но мужчина после очередной ссоры возвращался, просил прощения и все возвращалось "на свои места".

"Никогда не забуду момент, когда впервые увидела Настю в больнице. Она была вся обгоревшая, как уголек. Не обгорели только ступни. А так вся была черная… Голова –размером с футбольный мяч", – рассказала мама девушки.

В день трагедии погибшая пошла на пляж со своей подругой Светланой. Мужчина был не в восторге от этого.

"Когда уже после пляжа мы созвонились, у Насти дрожал голос… Но мне она не стала ничего рассказывать", – отметила знакомая.

Позже между парой возник конфликт, и избранник пострадавшей куда-то вышел. Следствие установило, что подозреваемый вернулся с канистрой бензина. Девушка вышла на улицу, чтобы открыть ему дверь в подъезд, а он вылил на нее вещество и поджег.

"Сын признает свою вину только в том, что он купил бензин и облил Настю. А то, что она загорелась – это роковая случайность. У него сумочка была, и он там чиркал зажигалкой. Говорит, хотел прикурить и загорелся сам. Настя бросилась к нему и тоже загорелась. Это произошло случайно, наш сын не убийца", – сказала мать подозреваемого Лариса.

На вопрос, зачем же он облил девушку бензином, женщина сказала, что мужчина просто хотел напугать невесту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Запорожье парень после ссоры облил свою девушку бензином и поджег ее. Инцидент произошел вечером, 2 июля.

Родители Ковалевой рассказали причины ссоры пары накануне трагедии. В день нападения на девушку Чайковский отпустил ее с подругой на пляж, хотя раньше всегда запрещал это делать.

Друзья погибшей рассказали, что арестованный мужчина постоянно ревновал девушку и требовал от нее отчета во всем.

В Запорожье адвокаты Чайковского пытались переквалифицировать обвинение.

В городе попрощались с Ковалевой, которую посреди улицы облил бензином и поджег любимый человек Чайковский.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!