"Пытаются запугать!" Отец Гандзюк рассказал о преследованиях

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор рассказал, что его пытаются запугать.
По словам мужчины, за ним следят неизвестные люди на автомобиле, пишет "Украинская правда".
"Я практически каждый день ездил на кладбище к Кате, и как-то складывалось, что это было в конце дня — после 16-17 часов, когда нет никого. Я заметил, что практически каждый день меня кто-то сопровождает. То есть появляется машина с темным стеклом, из которой никто не выходит. Когда я сажусь и уезжаю, машина резко стартует и едет за мною, не обгоняет, когда еду медленно, но и не отстает, когда ускоряюсь", — отметил он.
Екатерина Гандзюк
24 канал
Кроме того, Виктор рассказал, что ему звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку. Однажды эти люди попытались выйти с ним на контакт.
"Предлагали встретиться. Говорили, якобы у них есть какие-то данные о заказчиках. Встреча должна была быть только один на один", — уточнил отец Екатерины.
По его словам, это началось после того, как Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под залог.
"Я не думаю, что с целью проследить за мной. Потому что это делали бы более деликатно. А это происходит очень нагло и открыто. Очевидно, чтобы запугать", — убежден Виктор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Генпрокуратура сообщила пошаговую схему организации убийства Гандзюк, назвав имена главных подозреваемых.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога.
15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Позже Мангер заявил, что является жертвой в деле об убийстве активистки.
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