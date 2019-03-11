"Пытаются запугать!" Отец Гандзюк рассказал о преследованиях

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор рассказал, что его пытаются запугать.

По словам мужчины, за ним следят неизвестные люди на автомобиле, пишет "Украинская правда".

"Я практически каждый день ездил на кладбище к Кате, и как-то складывалось, что это было в конце дня — после 16-17 часов, когда нет никого. Я заметил, что практически каждый день меня кто-то сопровождает. То есть появляется машина с темным стеклом, из которой никто не выходит. Когда я сажусь и уезжаю, машина резко стартует и едет за мною, не обгоняет, когда еду медленно, но и не отстает, когда ускоряюсь", — отметил он.

Екатерина Гандзюк 24 канал

Кроме того, Виктор рассказал, что ему звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку. Однажды эти люди попытались выйти с ним на контакт.

"Предлагали встретиться. Говорили, якобы у них есть какие-то данные о заказчиках. Встреча должна была быть только один на один", — уточнил отец Екатерины.

По его словам, это началось после того, как Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под залог.

"Я не думаю, что с целью проследить за мной. Потому что это делали бы более деликатно. А это происходит очень нагло и открыто. Очевидно, чтобы запугать", — убежден Виктор.

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