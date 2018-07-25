Погибла семья полицейского: появились новые подробности пьяного ДТП в Черкассах

В ДТП в Черкассах погибли жена и сын инспектора областного управления Национальной полиции.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.
По словам инсайдера, в момент трагедии правоохранитель находился недалеко.
"Узнав, что в аварию попала женщина с ребенком, мужчина начал звонить жене, но трубку никто не брал. Вскоре полицейский узнал, что его жена и ребенок погибли", - сообщил собеседник OBOZREVATEL.
В пресс-службе полиции Черкасской области OBOZREVATEL сообщили, что водитель BMW, который, по предварительным данным, спровоцировал аварию, задержан.
Ранее СМИ сообщали, что водитель с места происшествия сбежал, а в салоне машины находился пассажир с признаками алкогольного опьянения.
"Выяснилось, что это не пассажир, а водитель. Его опознали очевидцы аварии. С места происшествия сбежал пассажир авто", - рассказал источник.
Также установлено, что водитель BMW с харьковской регистрацией ранее был замечен в подобном нарушении — он скрывался с места аварии и находился в розыске.
Напомним, смертельная авария в Черкассах произошла на пересечении улиц Черновола и Чайковского. Водитель BMW протаранил Fiat, который отбросило на пешеходный переход. В тот момент там переходили дорогу мама с 4-летним ребенком, которые погибли.
Момент ДТП
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля в Киеве мажор на Hummer насмерть сбил ребенка на переходе и пытался бежать.
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