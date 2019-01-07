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Пять часов в ледяной воде: появилось видео спасения украинцев в Черном море

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В сети показали кадры спасения украинца с затонувшего у берегов Турции грузового судна Volgo-Balt 214.

Соответствующее видео, на котором моряка вылавливают из воды, представило агентство "Анадолу" (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Украинский посол в Турции Андрей Сибига также рассказал в своем микроблоге в Twitter, что консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах Самсуна всех пострадавших моряков.

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"Состояние удовлетворительное, держатся бодро, помощь предоставляется. Благодарен турецким спасателям – моряки спасены после 5 часов пребывания в ледяной воде – настоящее чудо", – написал он.

Сибита рассказал, что в больнице находятся: Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис и Будко Татьяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, судно затонуло в Черном море у берегов Турции 7 января. На его борту находились 13 членов экипажа. В МИД сообщили, что трагедия произошла из-за сильного удара волны.

Место
Турция
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