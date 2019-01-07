Пять часов в ледяной воде: появилось видео спасения украинцев в Черном море

В сети показали кадры спасения украинца с затонувшего у берегов Турции грузового судна Volgo-Balt 214.

Соответствующее видео, на котором моряка вылавливают из воды, представило агентство "Анадолу" (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Украинский посол в Турции Андрей Сибига также рассказал в своем микроблоге в Twitter, что консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах Самсуна всех пострадавших моряков.

"Состояние удовлетворительное, держатся бодро, помощь предоставляется. Благодарен турецким спасателям – моряки спасены после 5 часов пребывания в ледяной воде – настоящее чудо", – написал он.

Сибита рассказал, что в больнице находятся: Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис и Будко Татьяна.

Список моряків, які перебувають у лікарні у Самсуні: Шевчук Станіслав

Мільніченко Павло

Геращенко Олег

Ільченко Євгеній

Яценко Євген

Скачко Денис

Будко Тетяна — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 січня 2019 р.

Консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх потерпілих моряків-стан задовільний,тримаються бадьоро,допомога надається.Вдячний турецьким рятувальникам-моряків врятовано після 5 год.перебування у крижаній воді-справжнє диво.Близькі на зв’язку — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, судно затонуло в Черном море у берегов Турции 7 января. На его борту находились 13 членов экипажа. В МИД сообщили, что трагедия произошла из-за сильного удара волны.