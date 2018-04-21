Пьяный прокурор сбил на смерть пешехода на Львовщине

Во Львовской области пьяный прокурор сбил насмерть пешехода.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Вика Галицкая, уточнив, что ДТП произошло 20 апреля.

"Погуляли прокуроры? Пьяный прокурор Мостисской прокуратуры сбил насмерть пешехода. Это произошло вчера около 22:00 возле села Торгановичи, Старосамборского района. Проверка драгером показало 1,2 промилле", – написала она.

По словам Галицкой, прокурор ехал на автомобиле ВАЗ с коллегой из Старосамборской прокуратуры.

"Пешеход старше, ближе к 60 годам. Был ли пьян, неизвестно пока. Шел якобы по дороге. Расследование проводит прокуратура", – резюмировала журналистка.

Председатель правления ОО "Люди Країни", депутат Старосамборского районного совета Василий Курий ответил, что в милиция и прокуратура отказываются комментировать ситуацию.

"Говорят, дело забрали в область", – подчеркнул Курий.

Как сообщал "Обозреватель", 2 апреля детектив НАБУ сбил пешехода. В результате пострадавшая девушка через 10 дней умерла в больнице.