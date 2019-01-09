''Путину жалко денег'': блогер раскрыл хитрость Кремля с ''химатакой'' на Донбассе

Волна фейков пропагандистов о якобы подготовке ВСУ химической атаки на Донбассе была спровоцирована агрессором в связи с катастрофической экологической ситуацией на оккупированных территориях.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL рассказал Фашик Донецкий. Он ссылается на информацию жителя оккупированной РФ Горловки, которая "может превратиться в Чернобыль в любой момент".

Блогер пояснил, что на Никитском ртутном заводе остановили откачку воды в конце ноября 2018 года, что привело в шок местных: они понимают, что "всего через пару месяцев, максимум весной, загрязненная вода дойдет до грунтовых вод".

Кроме того, на Горловском химзаводе, где производили ракетное топливо, также есть проблемы с утилизацией и хранением отходов.

"Осенью 2018 года специалисты из РФ обследовали хранилище отходов ракетного топлива, которые хранятся в бочках. Эксперты из страны скреп и дидов пришли к печальным выводам: бочки с отходами производства ракетного топлива находятся в ужасном состоянии и не подлежат транспортировке. Стенки бочек с отходами уже не выдержат даже незначительной нагрузки, их нельзя вывозить", — написал блогер.

Он отметил, что, как прогнозируют эксперты, бочки разрушатся в период от нескольких месяцев до года максимум.

Также Фашик Донецкий подчеркивает, что об этом знают и оккупационные "власти", и Кремль, предоставив документы с соответствующими экспертными выводами.

"РФ прекрасно понимает, что вина за экологическую катастрофу ляжет на нее и ее ручных обезьянок. На вору шапка горит. Шум в подконтрольных РФ СМИ и крики о химатаке, так называемый "хитрый план", сводился к тому, чтобы побыстрее обвинить Украину (логика кремля проста — кто первый крикнул "это не я", тот не виноват)", — написал блогер.

"Правда, РФ ничего не будет делать с химотходами. А почему? Все просто — денег жалко. Дешевле нанять крикунов в подконтрольных СМИ и обвинить Украину в экологической катастрофе, чем предотвратить катастрофу", — подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в "Л/ДНР" подняли панику из-за фейковой химатаки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также распространила паническое сообщение из-за ''атаки'' ВСУ.