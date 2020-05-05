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6 мая • обновлено в 09:45
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Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев
Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Все статьи автора

Путину могут помочь умереть, мы надеемся

39.1т

Посол Украины в Германии Андрей Мельник поспорил с лоббистом Кремля, 76-летним экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером о том, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.

В эфире ObozTV это пари прокомментировал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Смотря при чьей жизни. Я думаю, когда мы вернем Крым, жизни Путина уже не будет. Потому что он до конца жизни будет настаивать на том, что Крым – российская территория.

Но в том, что Крым вернется в Украину, никаких сомнений, конечно, нет.

Может ли Крым вернуться при моей жизни? Я считаю, что в Крым я обязательно вернусь. Во всяком случае, это цель остатка моей жизни – увидеть Крым свободным. Как-то я сказал, что никто не имеет права умирать, пока не освободиться Крым, а те, кто умрет – дезертиры. Теперь я боюсь, что меня самого назовут дезертиром.

Я стараюсь держаться, и думаю, что дождусь освобождения Крыма.

Что касается Путина, то я убежден, что от коронавируса он не умрет. Будут мобилизованы все средства страны. Но думаю, что ему могут помочь умереть. В первую очередь, окружение, те, с кем он больше всего контактирует.

Владимир Путин

Владимир Путин

Наверное, его система безопасности похлеще, чем у Сталина, но то, что страна катится по наклонной, для всех уже понятно. Одна из главных причин этого – политика Путина.

Но хватит ли там смелости, мужества для того чтобы защитить страну от надвигающейся катастрофы – это вопрос. Мы все-таки надеемся.

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Автор
Мустафа Джемилев Мустафа Джемилев
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Прямая трансляция Новости ObozTV Итоги Эксклюзив
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Комментарии на сайте не модерированы
Маринов Михаил
Маринов Михаил
пУтину крышка!
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2
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Второй Вилли
Второй Вилли
Не может ху.йло у.мереть. Оно сд.охнет
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Полтавець Олександр
Полтавець Олександр
Белый господин, Белый господин, лизнул. Зачет. Беги за боярой.
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Белый господин
Белый господин
Второй Вилли, сначала сдохнут его враги...
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Хилл Джон
Хилл Джон
Есть другое мнение, чтоб х**ло ещё пожил. Почему ? Думаю, для всех украинцев это понятно. Чем дольше окурок "светится", тем крепче становится Украина ! ☻㋡
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3
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an and
an and
Wick John, ну это у вас, в России, привыкли в этом винить госдеп! А нам это лишнее.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Wick John, выбл...док,вы с..ки и за крым и за Донбасс ответите по полной.
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