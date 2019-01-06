Путинский байкер увидел в Крымском мосте будущее ''русского мира''

Лидер московского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов ("Хирург") увидел будущее "русского мира" в Крымском мосту.

В интервью "Комсомольской правде" он немало времени уделил Украине и Томосу ПЦУ, заявив, что в стране "вслед за десоветизацией идет дехристианизация".

"А посмотрите, как они ненавидят Крымский мост. Ведь этот мост гораздо больше, чем просто инженерная коммуникация. Это мост в русское будущее", — заявил байкер.

При этом ему припомнили недавнюю угрозу Киеву о том, что "Россия умеет воевать так же хорошо, как строить мосты". Примечательно, что у оккупантов обнаружили серьезные проколы при строительстве Крымского моста, которые грозят его разрушением.

Залдостанов и Путин Экономика сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, Залдостанов накануне запустил новую страшилку об Украине, попытавшись напугать россиян ракетами.