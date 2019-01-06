МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Путинский байкер увидел в Крымском мосте будущее ''русского мира''

45Читать материал на украинском

Лидер московского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов ("Хирург") увидел будущее "русского мира" в Крымском мосту.

В интервью "Комсомольской правде" он немало времени уделил Украине и Томосу ПЦУ, заявив, что в стране "вслед за десоветизацией идет дехристианизация".

"А посмотрите, как они ненавидят Крымский мост. Ведь этот мост гораздо больше, чем просто инженерная коммуникация. Это мост в русское будущее", — заявил байкер.

При этом ему припомнили недавнюю угрозу Киеву о том, что "Россия умеет воевать так же хорошо, как строить мосты". Примечательно, что у оккупантов обнаружили серьезные проколы при строительстве Крымского моста, которые грозят его разрушением.

Новости
Любимый байкер Путина рассказал, как избил знаменитого пропагандиста Кремля

Залдостанов и Путин

Залдостанов и Путин

Экономика сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, Залдостанов накануне запустил новую страшилку об Украине, попытавшись напугать россиян ракетами.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Тег
Крымский мост
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги