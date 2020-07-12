Путин заявил, что Крым ни при чем к конфликту с Украиной и "пена схлынет"

Президент России Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений между Украиной и его страной якобы никак не связано с оккупацией Крыма.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что конфликт носит временный характер. Своим мнением по поводу вооруженного вторжения на чужую территорию глава страны-агрессора поделился в интервью для пропагандистского канала "Россия 1", передает ТАСС.

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", – сказал Путин, добавив, что "эта пена рано или поздно схлынет".

По словам российского президента, в Украине якобы произошел "госпереворот и захват власти", и с этого момента его взгляды и пути с руководством Украины "стали диаметрально противоположными и разошлись".

"Но только после этого Крым "вернулся" в состав России, а не наоборот", – высказался Путин, оправдывая оккупацию части территории Украины.

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