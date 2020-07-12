Путин заявил, что Крым ни при чем к конфликту с Украиной и "пена схлынет"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения его страны и Украины испортились якобы не из-за оккупации Крыма
Глава страны-агрессора выразил уверенность, что "пена схлынет"
Он в очередной раз лживо обвинил Украину в "госперевороте" в 2014 году
Владмир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений между Украиной и его страной якобы никак не связано с оккупацией Крыма.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что конфликт носит временный характер. Своим мнением по поводу вооруженного вторжения на чужую территорию глава страны-агрессора поделился в интервью для пропагандистского канала "Россия 1", передает ТАСС.
"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", – сказал Путин, добавив, что "эта пена рано или поздно схлынет".
По словам российского президента, в Украине якобы произошел "госпереворот и захват власти", и с этого момента его взгляды и пути с руководством Украины "стали диаметрально противоположными и разошлись".
"Но только после этого Крым "вернулся" в состав России, а не наоборот", – высказался Путин, оправдывая оккупацию части территории Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Путин заявил, что ни одна из союзных республик якобы не имела права выходить из СССР. Однако это случилось из-за распада компартии, которая, согласно советской конституции, имела полную монополию власти.
В свою очередь экс-секретарь СНБО, руководитель штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов выразил мнение, что исконно российские земли – это болота вокруг Садового кольца. Все остальное – территории, присоединенные силой.