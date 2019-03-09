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Путин развязал Украине руки: Порошенко сделал заявление о разработке мощных ракет

12.7тЧитать материал на украинском

Украине необходимо разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага.

Такое заявление сделал президент Перт Порошенко на странице в Twitter. "Из-за того, что Россия де-факто разрушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а США юридически вышли из него, мы тоже лишились определенных обязательств, которых придерживались ранее", — сказано в сообщении президента.

Как подчеркнул он, Украину больше не связывают никакие ограничения по дальности полета ракет, что делает возможным создание нового мощного оружия.

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"Это сделает агрессора сдержанным, а нашу оборону — надежной. Для меня безопасность украинцев — прежде всего", — отметил Порошенко.

Отметим, ранее Порошенко подчеркнул, что Украина должна серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала. Тогда он сказал, что для самозащиты стоит разработать мощные ракетные комплексы.

Иллюстрация

Иллюстрация

СНБО

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
вооруженияРоссийско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
оружиеракеты
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пара Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
петя пора на зону! что ты 5 лет делал? без тебя мы что никак??
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0
2
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Кожедуб Руслан, без тебя так точно мы жили. Никто кроме тебя и не знает о твоем существовании.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...лапти таки выпросили себе проблему в зоне мягкого подбрюшья,ватный биоматериал в метро теперь жить будет.
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2 из 4 ответов | показать все
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Снова проходил мимо, станет еще. Пока только в политическом плане она проблема для Путина.
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1
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
Снова мимо, с тех самых пор, когда в рашку-пидорашку пошли гробики и мамашам за молчёк МО затыкали деньгами рты.
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