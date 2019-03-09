Путин развязал Украине руки: Порошенко сделал заявление о разработке мощных ракет

Украине необходимо разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага.

Такое заявление сделал президент Перт Порошенко на странице в Twitter. "Из-за того, что Россия де-факто разрушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а США юридически вышли из него, мы тоже лишились определенных обязательств, которых придерживались ранее", — сказано в сообщении президента.

Как подчеркнул он, Украину больше не связывают никакие ограничения по дальности полета ракет, что делает возможным создание нового мощного оружия.

"Это сделает агрессора сдержанным, а нашу оборону — надежной. Для меня безопасность украинцев — прежде всего", — отметил Порошенко.

Нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії, здатна вражати цілі далеко в тилу ворога. Це зробить агресора стриманішим, а нашу оборону – надійнішою. Для мене безпека українців – понад усе — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 березня 2019 р.

Отметим, ранее Порошенко подчеркнул, что Украина должна серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала. Тогда он сказал, что для самозащиты стоит разработать мощные ракетные комплексы.

Иллюстрация СНБО

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Страны Альянса распространили заявление о невыполнении Россией ультиматума США. НАТО возложил на Москву всю ответственность за одностороннее решение Вашингтона.

В Государственной Думе РФ сообщили, что, в отличие от Соединенных Штатов, якобы придерживались всех пунктов договора, а также разразились громкой угрозой в адрес Европы.

Путин заявил, что Россия зеркально ответит на приостановку Вашингтоном участия в Договоре.

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