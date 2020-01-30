"Путин не отдаст Крым и Донбасс": Сенцов призвал повысить ставки в войне с Россией

Вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины можно только после того, как власть президента России Владимира Путина рухнет, потому что он не отдаст эти украинские территории никогда.

Такое мнение высказал режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов в интервью Мирославе Гонгадзе ("Голос Америки") во время его пребывания в США. По его словам, необходимо "повысить ставки, а не умиротворять агрессора".

Олег Сенцов Скриншот с видео

"Вопрос возвращения Крыма – это стратегический вопрос и на долгие годы. Это нельзя решить завтра путем переговоров с Путиным. Путин вообще не хочет ничего об этом слышать. В то же время мы должны продолжить давление на него: и Украина, и Америка, и Европа, все наши союзники, чтобы не дать Путину эту ситуацию зафиксировать, как-то договориться со всеми и как-то избежать этого противостояния, санкций, чтобы эта ситуация стала нормой", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов заявил, что видит путь установления мира на Донбассе только в борьбе. Он подчеркнул, что его позиция отличается от представлений президента Украины Владимира Зеленского.

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