"Путин может договориться с Путиным": Цимбалюк расшифровал ультиматум России Украине

Выступая на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке, президент России Владимир Путин публично расхваливал своего кума Виктора Медведчука за освобождение четырех украинцев из плена. Таким образом он показал миру и Украине, что договориться о каком-либо мирном прогрессе с ним может только его ставленник.

Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

"В огороде бузина, а в Киеве дядька. Путин говорит: "Берите пример с Медведчука, то есть с моего представителя в Украине. Вот он показывает, что может договориться с Путиным". Он ведет прямые переговоры с российскими гауляйтерами и тем самым отстаивает или показывает, что у нас – "гражданская" война. А это и нужно Кремлю, потому что весь мир до сих пор воспринимает действия Российской Федерации как военное вторжение и оккупацию", – поясняет он.

Цимбалюк добавил, что не считает совпадением тот факт, что при каждом публичном выступлении Путин всегда характеризует Медведчука как политика, который хорошо справляется со своими обязанностями и сумел вернуть в Украину четырех пленных (впрочем, некоторые из них являются дезертирами).

"Наверное, Путин хочет послать сигнал украинскому обществу о том, что только он может договориться с ним. То есть Путин и его представитель в Украине Медведчук. То есть Путин может договориться с Путиным. Это логично", – раскрыл логику российского президента журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" после переговоров с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком освободили четверых пленных украинцев: Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Максима Горяинова и Эдуарда Михеева. В аэропорту Минска состоялась передача украинской стороне четверых граждан. Их привезли самолетом из Ростова. Вместе с пленными были переданы их паспорта и документы об освобождении, заявил Медведчук.

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