Путин, готовься! Хомчак назвал единственный способ вернуть Крым

Вопрос ныне оккупированного Россией Крыма никогда не будет считаться закрытым, поскольку украинский полуостров нужен стране-агрессору для того, чтобы господствовать уже и в Средиземном море.

Такое мнение высказал начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, принявший участие в мероприятиях в рамках заседания Военного комитета ЕС, в интервью "Укринформ".

Он подчеркнул, что прекращение аннексии Крыма и возвращения его в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности. Однако Запад должен понимать, для чего именно РФ захватила украинский полуостров.

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Руслан Хомчак twnews.se

"Крым – это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть его можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали – Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян. Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море. Я не ошибся – именно в Средиземном море", – подчеркнул Генштаба ВСУ.

По его словам, сейчас Российская Федерация пытается позиционировать чуть ли не как российские внутренние воды не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн. Именно на это ни Украина, ни ее партнеры не должны закрывать глаз.

"Конечно, там есть Турция, которая этого не позволит, каким бы образом Россия не хотела бы с ними сблизиться. Там есть страны НАТО – Болгария и Румыния. Поэтому Черное море в ближайшее время будет регионом, где различные силы станут испытывать свои возможности и свое терпение", – заявил Хомчак.

Иллюстрация. Крым

Главнокомандующий ВСУ выразил уверенность, что сотрудничество со странами НАТО в вопросах развития военно-морских возможностей Украины не только поможет, но и заметно ускорит формирование современных ВМС страны.

"Потому что у нас есть концепция, стратегия, все соответствующие расчеты. Но, если мы будем делать это самостоятельно – это займет десятки лет. Мы понимаем, что построить корабль, или даже один катер – на это потребуются годы. Сейчас шаги являются реальными", – сказал он.

А также напомнил, что американская сторона недавно передала Украине два военных корабля типа Айленд (Island). Помимо этого, ожидается, что в следующем году США передадут нам еще три таких скоростных патрульных катера, а также будут наращивать способности Украины в Черном море.

В то же время, подчеркнул Хомчак, Украина продолжает прилагать все усилия для развития комплексов береговой охраны, чтобы надежно защитить побережье страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда президента Украины Владимира Зеленского, который недавно заявил об отсутствии формулы деоккупации Крыма, активно нарабатывает стратегию возвращения украинского полуострова, аннексированного Россией.

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