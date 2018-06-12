"Пусть заберут всех ва*ников из Украины": писатель оценил идею Путина

Украина поблагодарит Россию, если та заберет всех ва*ников из страны.

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказал писатель Дмитрий Капранов, комментируя заявление Путина о существенном сокращении женщин детородного возраста, о демографических проблемах и планах по "привлечению наших соотечественников в Россию".

Он признал: "Это давняя история – приглашение россиян возвращаться из-за границы. В частности, она касается и россиян, которые живут в Украине".

Дмитрий Капранов Радіо Свобода

В то же время Капранов заявил: "Если они заберут из Украины всех ва*ников, мы их только поблагодарим. Пусть забирают и мужчин, а не только женщин. Вообще, я бы хотел, чтобы они забрали своих соотечественников, занимались своими демографическими проблемами и больше не лезли в наши дела".

"Я поддерживаю всех, кто хочет уехать в Россию и стать ее гражданами. Не все ж китайцам улучшать их демографическую ситуацию", - добавил писатель.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский политолог и экономист Андрей Илларионов заявил: "Демографической платой за социальную катастрофу и "геополитические успехи" Кремля стали не родившиеся в России в прошлом году 180 тысяч детей".