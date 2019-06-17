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Публикуют открыто: ВСУ подловили террористов "Л/ДНР" на громком фейке

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На Донбассе российская оккупационная администрация ОРДЛО массово распространяет фейки о том, что ВСУ якобы готовят провокационные обстрелы собственных позиций и мирных населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба ООС, ситуация обостряется из-за предстоящего заседания трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях, которая пройдет 19 июня в Минске.

"В то же время, готовя обоснования для собственных провокаций в рамках гибридных действий, российская оккупационная администрация ОРДЛО, осознавая приближения этой важной даты, развернула информационную кампанию направленную на дискредитацию подразделений операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Отмечается, что террористы используют для распространения фейков собственные источники массовой пропаганды. Подчеркивается также, что за последнюю неделю состоялась эскалация применения врагом видов вооружений запрещенных минскими соглашениями.

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"В частности, зафиксированы отдельные случаи открытия огня из стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм передовых позиций сил ООС", - сообщают в штабе.

Отмечается, что все случаи отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК. Как указано, террористы осуществляли циничные обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры по всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Воины ВСУ

Воины ВСУ

Укринформ

"Особенно вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, во время которого пострадали пять мирных жителей. Несмотря на то, что враг систематически и цинично игнорирует любые договоренности и готов к совершению каких-либо действий, направленных на срыв заседания ТКГ, личный состав ООС продолжает выполнять боевые задачи, соблюдая принятых ранее обязательств в рамках Минских договоренностей и не поддаваясь на провокации со стороны противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прямые угрозы со стороны российских оккупационных войск будут мгновенно ликвидироваться с применением средств, которые не противоречат ранее заключенным мирным соглашениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня террористы "Л/ДНР" 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых четыре – с применением запрещенного оружия.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСНовости ЛНРДНР
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
В Донбасс прибыли украинские репортеры для постановочных съемок «обстрелов» со стороны ЛНР«В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады работают представители украинских СМИ: отмечены (представители телеканалов) «1+1», «ТСН», «5 канал», которые готовят серию репортажей по обвинению подразделений Народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня»,
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
В сети появилось видео «ползучего наступления» ВСУ в Донбассе «Особое внимание обращает на себя та часть ролика, на которой показано, как установивший флаг в груду камней украинский боец стремглав покидает место «боевого подвига». Очередная серия жабьих прыжков, что называется, засчитана. Ссылка на ютюб https://youtu.be/ghqJZlBmhqw
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Garmonov Aleksandr, Посмотрел. Оценил. Мужественный такой боец))) Настоящий окраинец))) Я бы не удивился если бы он с флагом вермахта был. Имели место прецеденты...
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Скандал: Муженко признался, что авиация ВСУ в 2014 году ликвидировала колонну «Донбасса» — Семенченко пообещал отомстить «Мы даже наблюдали такой пример, о котором никто не говорил – я первый раз его сегодня привожу. Когда батальон «Донбасс» выдвигался на штурм Попасной, эту колонну видели наши летчики. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, но частично и военная техника. Вот летчики тогда нанесли удар, а потом мы долго разбирались, чья же это колонна.
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