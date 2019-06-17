Публикуют открыто: ВСУ подловили террористов "Л/ДНР" на громком фейке

На Донбассе российская оккупационная администрация ОРДЛО массово распространяет фейки о том, что ВСУ якобы готовят провокационные обстрелы собственных позиций и мирных населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба ООС, ситуация обостряется из-за предстоящего заседания трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях, которая пройдет 19 июня в Минске.

"В то же время, готовя обоснования для собственных провокаций в рамках гибридных действий, российская оккупационная администрация ОРДЛО, осознавая приближения этой важной даты, развернула информационную кампанию направленную на дискредитацию подразделений операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Отмечается, что террористы используют для распространения фейков собственные источники массовой пропаганды. Подчеркивается также, что за последнюю неделю состоялась эскалация применения врагом видов вооружений запрещенных минскими соглашениями.

"В частности, зафиксированы отдельные случаи открытия огня из стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм передовых позиций сил ООС", - сообщают в штабе.

Отмечается, что все случаи отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК. Как указано, террористы осуществляли циничные обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры по всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Воины ВСУ Укринформ

"Особенно вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, во время которого пострадали пять мирных жителей. Несмотря на то, что враг систематически и цинично игнорирует любые договоренности и готов к совершению каких-либо действий, направленных на срыв заседания ТКГ, личный состав ООС продолжает выполнять боевые задачи, соблюдая принятых ранее обязательств в рамках Минских договоренностей и не поддаваясь на провокации со стороны противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прямые угрозы со стороны российских оккупационных войск будут мгновенно ликвидироваться с применением средств, которые не противоречат ранее заключенным мирным соглашениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня террористы "Л/ДНР" 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых четыре – с применением запрещенного оружия.

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