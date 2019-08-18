Прятал флешки в грязных носках: в Запорожье шпион продавал секреты России

В Запорожье сотрудник стратегического предприятия "МиГремонт" Алексей Лазаренко пять лет передавал России секретные данные.

Флешки с фотографиями истребителей он прятал в грязных носках, пишет ТСН. Продажу оборонных тайн Украины он обосновал необходимостью зарабатывать (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Чтобы моя семья не бедствовала, я влез в это г**но", – заявил задержанный.

О том, что на предприятии работает шпион, украинские спецслужбы знали еще в 2018. В октябре того года в Винницкой области разбился "Су-27", хотя он накануне рокового полета прошел модернизацию на "МиГремонте". В аварии погибли оба пилота. Сам Лазаренко свои действия с этой трагедией не связывает.

Лазаренко был задержан весной 2019 на границе с Россией. Он поехал продавать новую информацию о заводе. На дисках были записаны данные о самолетах и ремонтной документации. Получателем секретных данных был офицер ГУ Генштаба ВС России Сергей Казачков.

Алексей Лазаренко Скриншот ТСН

Российские кураторы вышли на Лазаренко через "антимайдановца" Артема Шарлая. Они выдали шпиону ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно отследить в сети.

Как писал OBOZREVATEL, единственной версией следствия по катастрофе истребителя СУ-27 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018" в Винницкой области являлось нарушение правил полета или подготовки к нему.

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