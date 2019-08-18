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Прятал флешки в грязных носках: в Запорожье шпион продавал секреты России

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В Запорожье сотрудник стратегического предприятия "МиГремонт" Алексей Лазаренко пять лет передавал России секретные данные.

Флешки с фотографиями истребителей он прятал в грязных носках, пишет ТСН. Продажу оборонных тайн Украины он обосновал необходимостью зарабатывать (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Чтобы моя семья не бедствовала, я влез в это г**но", – заявил задержанный.

О том, что на предприятии работает шпион, украинские спецслужбы знали еще в 2018. В октябре того года в Винницкой области разбился "Су-27", хотя он накануне рокового полета прошел модернизацию на "МиГремонте". В аварии погибли оба пилота. Сам Лазаренко свои действия с этой трагедией не связывает.

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Лазаренко был задержан весной 2019 на границе с Россией. Он поехал продавать новую информацию о заводе. На дисках были записаны данные о самолетах и ремонтной документации. Получателем секретных данных был офицер ГУ Генштаба ВС России Сергей Казачков.

Алексей Лазаренко

Алексей Лазаренко

Скриншот ТСН

Российские кураторы вышли на Лазаренко через "антимайдановца" Артема Шарлая. Они выдали шпиону ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно отследить в сети.

Как писал OBOZREVATEL, единственной версией следствия по катастрофе истребителя СУ-27 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018" в Винницкой области являлось нарушение правил полета или подготовки к нему.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Запорожье
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