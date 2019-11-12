Прячутся за мирными жителями: в ВСУ рассказали о трусости российских военных на Донбассе

Российские войска на Донбассе обстреливают позиции ВСУ, прикрываясь местными жителями.

Об этом в сюжет "5 канала" рассказали украинские защитники, что обороняют Новотошковское, Луганская область.

"Они прикрываются местными всегда. Они трусы. Делают так свои позиции, чтобы, где бы мы не были, они прикрываются местным населением", – рассказал военный ВСУ Петр.

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Боец рассказывает, что это его третья ротация на восток страны.

"Идет настоящая война со стороны России, российские войска, российские наемники. Кто хочет защищать – защищает. А кто там, бог им судья. Сколько Россия положила здесь наших ребят, смириться с тем я просто не мог и подписал трехлетний контракт", – поделился он.

Сослуживец Василий добавил, что враг усилил обстрелы Новотошковского с 15 октября: "Все больше и больше провоцируют. Началось с 15 числа, и каждую ночь провоцируют".

"Я думаю, со стороны сепаратистов прошла ротация, потому что эти более стреляют, провоцируют нас очень часто. Я думаю, что это связано именно с тем, что с той стороны прошла ротация", – предположил Петр.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" устроили новые провокации на Донбассе, обстреляв поселок Новотошковское Луганской области.

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