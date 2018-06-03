Провалились: ФСБ пыталась похитить из Украины своего полковника

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пыталась похитить из Украины своего бывшего полковника.

Но российская спецоперация полностью провалилась, пишет ТСН.

Глава антитеррористического подразделения на юге России бежал в Украину в 2014 году. Причиной стал конфликт с руководством карательной системы. В немецком фильме "Холодная война Путина" полковник рассказал о тайных террористических операциях ФСБ в Европе.

"Другого варианта, чем мое уничтожение не было", - прокомментировал россиянин.

Выяснилось, что доставить полковника в Россию поручили украинскому гастарбайтеру Евгению Эпенеру. После получения аванса, он выехал из Воронежа в Украину. За похищение украинцу обещали 25 тысяч долларов.

Для спецоперации Эпенер нашел профессиональных преступников. Полковника ФСБ должны были похитить до 9 травня.

Его привезли на Харьковщину, после чего Евгений прислал фотоотчет куратору.

Потом он пересек границу, забрал обещанные деньги и получил указание – доставить беглеца живым.

Но спецоперация с треском провалилась – в банде оказались украинские контрразведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, в Киеве задержали российских шпионов.