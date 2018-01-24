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"Против диверсантов": Россия провела военные учения в оккупированном Крыму

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Российские военные провели "противодиверсионное учение" на территории аннексированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"В Севастопольской бухте отряд по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы (ВМБ) провел плановое учение с привлечением быстроходных катеров "Раптор" и "Грачонок", в ходе которого отработаны вопросы по обнаружению и задержанию подводных "диверсантов", а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в местах стоянки", – сообщили в ведомстве.

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Согласно сценарию, с дежурящего "Грачонка" поступил сигнал об обнаружении неизвестного объекта в акватории гавани.

"При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер "Раптор" с группой боевых пловцов. Условный нарушитель был задержан", – сказали в Минобороны РФ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в "ДНР" призвали на масштабные учения работников шахт.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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