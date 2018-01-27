"Прощай, петух! Привет Чуркину!" На Донбассе погиб очередной наемник Путина

Террористы "Л/ДНР" понесли очередные потери в зоне АТО на Донбассе - погиб Георгий Авдеев.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.
Отмечается, что боевик 1964 года рождения скончался от болезни 1 января.
Он был родом из столицы Беларуси Минска, однако, согласно информации из соцсети, с 2003 года работал на стройке в Москве.
Пользователи сети уже отреагировали на новость о потере в рядах террористов. "Прощай, петух! Привет Чуркину!" "Земля ему бетоном" - пишут они.
Авдеев Георгий Михайлович "Жора" (10/09/64, Москва/Беларусь) умер от болезни 01/01/18 https://t.co/9doNmJmNHT #груз200 pic.twitter.com/IkTx8AxmzY— Necro Mancer (@666_mancer) 27 січня 2018 р.
Как писал "Обозреватель", ранее на Донбассе ликвидировали еще одного боевика. В сети были опубликованы его фото.
Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.