"Прощай, петух! Привет Чуркину!" На Донбассе погиб очередной наемник Путина

Террористы "Л/ДНР" понесли очередные потери в зоне АТО на Донбассе - погиб Георгий Авдеев.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

Отмечается, что боевик 1964 года рождения скончался от болезни 1 января.

Он был родом из столицы Беларуси Минска, однако, согласно информации из соцсети, с 2003 года работал на стройке в Москве.

Пользователи сети уже отреагировали на новость о потере в рядах террористов. "Прощай, петух! Привет Чуркину!" "Земля ему бетоном" - пишут они.

Как писал "Обозреватель", ранее на Донбассе ликвидировали еще одного боевика. В сети были опубликованы его фото.