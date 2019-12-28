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28 декабря • обновлено в 13:10
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Пропагандисты Путина показали на ТВ троих украинских пленных

1.3т
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Российские пропагандисты показали в своем эфире троих украинских пленников, которых они якобы согласились отдать Киеву в рамках процесса обмена, запланированного на 29 декабря.

Сюжет с ними вышел на кремлевском телеканале "Россия 1" в программе "Вести". Его сняли в колонии временно оккупированного Донецка.

В кадр рупоров Кремля попали двое украинских военнослужащих – Василий Жмелинский из 57 бригады ВСУ (попал в плен террористов под Песками в феврале 2018 года) и Борис Пундор. Что касается третьего человека, то его имени пропагандисты не назвали.

В сюжете российского телевидения Жмелинский общается с так называемой "омбудсменом ДНР" Дарьей Морозовой и спрашивает у пособницы террористов, есть ли у него шанс вернуться домой к Новому году.

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах

Скриншот видео

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах

Скриншот видео

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"В любом случае, вы все втроем подтверждены "ДНР". Вы все участники предстоящего обмена", – ответила украинскому воину Морозова, акцентировав внимание на дате.

Также пропагандисты путинского режима показали комментарий Жмелинского, в котором он рассказал о своих планах на будущее. Парень выразил готовность продолжить службу в ВСУ, если будет такая возможность.

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах

Скриншот видео

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах

Скриншот видео

Также в пропагандистском видеоролике есть кадры с тумбочкой Жмелинского, на которой написаны фамилии еще трех человек. Двое из них – это танкист Богдан Пантюшенко, которого россияне показывали по телевидению ранее, и гражданский Роман Твердой. Еще одна фамилия – Милехин или Мидехин. Кто этот человек, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее на российском пропагандистском телевидении вышел еще один сюжет о троих пленных украинских воинах, которых удерживают в колонии временно оккупированного Донецка.

  • Информационные пособники оккупантов представили одного из мужчин как украинского разведчика, который попал в плен во время боев под Дебальцево. Еще один пленник оккупантов – это Богдан Пантюшенко, командир танка, который подстрелили в 2014 году под Донецком.

  • Что касается третьего мужчины, то о нем каких-либо ведомостей российские пропагандисты не раскрыли.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Обмен пленными
Место
Украина
Тег
ДНР
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филя филя
филя филя
Парень выразил готовность продолжить службу в ВСУ. умные на ошибках других, дураки на своих, а кто же даже на своих ошибках не учится ? олигофрены?)
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