Пропагандисты Путина показали на ТВ троих украинских пленных

Российские пропагандисты показали в своем эфире троих украинских пленников, которых они якобы согласились отдать Киеву в рамках процесса обмена, запланированного на 29 декабря.

Сюжет с ними вышел на кремлевском телеканале "Россия 1" в программе "Вести". Его сняли в колонии временно оккупированного Донецка.

В кадр рупоров Кремля попали двое украинских военнослужащих – Василий Жмелинский из 57 бригады ВСУ (попал в плен террористов под Песками в феврале 2018 года) и Борис Пундор. Что касается третьего человека, то его имени пропагандисты не назвали.

В сюжете российского телевидения Жмелинский общается с так называемой "омбудсменом ДНР" Дарьей Морозовой и спрашивает у пособницы террористов, есть ли у него шанс вернуться домой к Новому году.

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах Скриншот видео

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах Скриншот видео

"В любом случае, вы все втроем подтверждены "ДНР". Вы все участники предстоящего обмена", – ответила украинскому воину Морозова, акцентировав внимание на дате.

Также пропагандисты путинского режима показали комментарий Жмелинского, в котором он рассказал о своих планах на будущее. Парень выразил готовность продолжить службу в ВСУ, если будет такая возможность.

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах Скриншот видео

На "Россия 1" вышел сюжет о пленных украинцах Скриншот видео

Также в пропагандистском видеоролике есть кадры с тумбочкой Жмелинского, на которой написаны фамилии еще трех человек. Двое из них – это танкист Богдан Пантюшенко, которого россияне показывали по телевидению ранее, и гражданский Роман Твердой. Еще одна фамилия – Милехин или Мидехин. Кто этот человек, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на российском пропагандистском телевидении вышел еще один сюжет о троих пленных украинских воинах, которых удерживают в колонии временно оккупированного Донецка.

Информационные пособники оккупантов представили одного из мужчин как украинского разведчика, который попал в плен во время боев под Дебальцево. Еще один пленник оккупантов – это Богдан Пантюшенко, командир танка, который подстрелили в 2014 году под Донецком.

Что касается третьего мужчины, то о нем каких-либо ведомостей российские пропагандисты не раскрыли.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!