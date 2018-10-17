''Пропагандистский угар'': Кремль хотел подставить крымских татар из-за ЧП в Керчи

Одно из местных информационных агентств до публикации фото подозреваемого назвало крымского татарина виновным в смертельном инциденте со взрывами и стрельбой в колледже Керчи, что произошло 17 октября.

Украинский журналист, публицист Лариса Волошина в своем блоге на OBOZREVATEL назвала это "истерией, ксенофобией и татарофобией", которые уже перешли на новый уровень.

Она также обратила внимание на то, что за все годы украинской независимости в детских учреждениях не было ни одного массового убийства, в то время как на территории России такое случалось.

"В коллективном сознании украинских детей, которые жили в украинском Крыму, никогда не возникало мысли взять оружие и начать убивать. Но эта волна докатилась и до оккупированного Крыма", - написала Волошина. Она считает, что российская пропаганда стала одним из факторов, подтолкнувших студента совершить нападение.

"Там (в РФ. - Ред.) пропаганда более агрессивна. Мы это видим на странице парня, который устроил стрельбу. Он сторонник Новороссии, в соответствии прислушался к пропагандистскому угару, который распространяет российская пропаганда. Безусловно, он смотрел российские месседжи, которые касаются оккупированного Донбасса, слышал сказки об украинских карателях... И вот мы видим, чем это закончилось", - отметила публицист.

Напомним, в здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим было слышно звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым.

Как писал OBOZREVATEL, журналист Айдер Муждабаев указал на организаторов теракта.