Проломленный череп и много ран: на Черкасщине на дороге нашли изуродованный труп женщины

В Черкасской области на проезжей части автомобильной дороги Канев – Пекари – Хмельная нашли тело женщины возрастом 30-35 лет со следами насильственной смерти.

Труп обнаружили около села Пекари, сообщили УНН в правоохранительных органах.

На теле убитой были многочисленные колото-резаные раны и ушибы, а также переломы костей черепа.

На Черкасщине нашли изуродованный труп женщины

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Будет устанавливаться лицо убитой и обстоятельства совершения преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области убили воспитательницу детского сада. На ее теле обнаружили следы избиения.

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