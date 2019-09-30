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30 сентября • обновлено в 19:17
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Проломленный череп и много ран: на Черкасщине на дороге нашли изуродованный труп женщины

3.2т Читать материал на украинском

В Черкасской области на проезжей части автомобильной дороги Канев – Пекари – Хмельная нашли тело женщины возрастом 30-35 лет со следами насильственной смерти.

Труп обнаружили около села Пекари, сообщили УНН в правоохранительных органах.

На теле убитой были многочисленные колото-резаные раны и ушибы, а также переломы костей черепа.

На Черкасщине нашли изуродованный труп женщины

На Черкасщине нашли изуродованный труп женщины

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Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Будет устанавливаться лицо убитой и обстоятельства совершения преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области убили воспитательницу детского сада. На ее теле обнаружили следы избиения.

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Место
Украина Черкассы
Теги
смерть убийство
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
И шо, даже не изнасиловали? Ну извращенцы....
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского рулит
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