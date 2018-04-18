Прогноз сбылся: в США предупреждали Украину о провокациях России

Американский журналист Санджай Сингх предупреждал, что решение президент США Дональда Трампа о поставках снайперских винтовок и боеприпасов Украине повлечет за собой провокации со стороны России на Донбассе.

Соответствующая заметка "Почему Кремль выступает против поставок оборонного оборудования в Украину" была опубликована в январе 2018 года на ресурсе США HuffPost. Прогноз журналиста в конечном итоге сбылся.

"Кремль использует пропагандистскую "машину", чтобы дискредитировать Украину перед международным сообществом. В этом конкретном случае они могут использовать принципы информационной войны с использованием ненадежных или скрученных фактов. Например, Кремль может сказать, что "сегодня вы поставляете оружие в Украину, а завтра оно будет работать против вас в Иране", — отметил журналист.

По словам Сингха, пропаганда РФ негативно сказывается на отношениях Украины и США.

"Украина не имеет санкций против Ирана, тогда как Соединенные Штаты частично устранили некоторые санкции и упростили другие. После снятия санкций со стороны Ирана страна вызвала большой интерес для международного авиационного рынка. Иран является одной из стран, которая собирает украинские самолеты Ан-140 для своего внутреннего рынка с украинских частей", – говорится в статье.

Журналист добавил, что многие компании Украины работают с Ираном. Среди них —авиакомпания Khors, которая помогает иранским предприятиям с лизингом самолетов. Она работает с декабря 1990 года, выполняя регулярные и чартерные пассажирские рейсы.

Сингх также уверен, что победа Украины и США на Ближнем Востоке не устраивает Кремль, который пытается "оторвать для себя немного исторической культуры", а также унизить страну.

"Россия целенаправленно борется с позитивным имиджем Украины. Для России жизненно важно бороться со статусом противника на международном уровне. В этом конкретном контексте помощь и поддержка США для Украины является мощным фактором сдерживания российской агрессии", — резюмировал Сингх.

Стоит отметить, что со стороны РФ действительно было с того момента много провокаций. Из недавних случаев, росСМИ публиковали письмо экс-главы службы безопасности олигарха Бориса Березовского, Сергея Соколова, с признаниями в организации антиукраинской провокации.

Кроме того, на Пасху на Донбассе российские наемники устроили обстрелы, несмотря на режим прекращения огня. И это не единичные случаи, со стороны РФ. Также, спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк рассказал о подготовке террористов на Донбассе к обострению.

Как сообщал "Обозреватель", 18 апреля террористы начали обстрелы из Донецка по позициям украинских военных и объявили в городе тревогу.