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3 февраля • обновлено в 20:43
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Продать собаку: скандальный "слуга" Брагар собрался в гости к пенсионерке

1.3т
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Пенсионерка Любовь Колючая ждет в гости нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, который советовал ей продать собаку и оплатить коммуналку.

Как сказано в сюжете ТСН, возмущенные односельчане хотят, чтобы 25-летний политик приехал и сам посмотрел, как они живут.

По словам самой пенсионерки, она ждет нардепа в гости. Брагар уже звонил ей и пообещал навестить.

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Накануне в "Слуге народа" рассказали, что не планируют наказывать нардепа за скандальное заявление, поскольку ему "достаточно общественного осуждения".

Брагар собрался в гости к пенсионерке с собакой

Брагар собрался в гости к пенсионерке с собакой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Брагар в телеэфире посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

  • Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по поводу "собачьего" скандала в президентской партии.

  • В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам по фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Евгений Брагар
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Там уже Кива побывал. А вообще Брагар молодец - журналистам работы подкинул, а также теперь на всякие шоу теперь будут звонить и провоцировать неудобными вопросами.
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