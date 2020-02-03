Продать собаку: скандальный "слуга" Брагар собрался в гости к пенсионерке

Пенсионерка Любовь Колючая ждет в гости нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, который советовал ей продать собаку и оплатить коммуналку.

Как сказано в сюжете ТСН, возмущенные односельчане хотят, чтобы 25-летний политик приехал и сам посмотрел, как они живут.

По словам самой пенсионерки, она ждет нардепа в гости. Брагар уже звонил ей и пообещал навестить.

Накануне в "Слуге народа" рассказали, что не планируют наказывать нардепа за скандальное заявление, поскольку ему "достаточно общественного осуждения".

Брагар собрался в гости к пенсионерке с собакой

Как сообщал OBOZREVATEL:

Брагар в телеэфире посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по поводу "собачьего" скандала в президентской партии.

В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам по фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.

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