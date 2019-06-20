ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Привязал камни, колол ножом": всплыли жуткие подробности убийства 11-летней девочки на Одесщине

21.3тЧитать материал на украинском

Перед убийством 11-летней Дарьи Лукьяненко ее пытались изнасиловать, но девочка оказала сопротивление.

Об этом стало известно во время брифинга Одесской областной полиции и прокуратуры 20 июня. Подозреваемому Николаю Тарасову будут избирать меру пресечения в этот же день, пишет "Одесса медиа".

"Подозреваемый в тот день (13 июня, когда пропала девочка. –Ред.) увидел Дашу на рынке, пошел к себе домой, дождался, когда она будет идти мимо, затащил ее сначала к себе во двор, а потом в дом. Он раздел девочку и попытался изнасиловать, а когда она начала оказывать сопротивление – стал душить ее", – рассказал жуткие детали глава полиции Одесщины Олег Бех.

Новости
Зверское убийство 11-летней Даши: Раду призвали ужесточить наказание педофилов

После этого подозреваемый нанес ребенку повреждения ножом или шилом, связал ноги скотчем и привязал к ним камни, после чего надел кулек на голову, чтобы ребенок не мог дышать, и бросил в выгребную яму.

Убитая Даша

Убитая Даша

Тарасову вменяют сразу четыре статьи Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, попытка изнасилования малолетней, убийство малолетней, сопряженное с попыткой изнасилования и надругательство над телом. Прокуратура будет требовать пожизненного лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине" на OBOZREVATEL.

Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
28
0
Смешно
0
Интересно
37
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel