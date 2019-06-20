"Привязал камни, колол ножом": всплыли жуткие подробности убийства 11-летней девочки на Одесщине

Перед убийством 11-летней Дарьи Лукьяненко ее пытались изнасиловать, но девочка оказала сопротивление.

Об этом стало известно во время брифинга Одесской областной полиции и прокуратуры 20 июня. Подозреваемому Николаю Тарасову будут избирать меру пресечения в этот же день, пишет "Одесса медиа".

"Подозреваемый в тот день (13 июня, когда пропала девочка. –Ред.) увидел Дашу на рынке, пошел к себе домой, дождался, когда она будет идти мимо, затащил ее сначала к себе во двор, а потом в дом. Он раздел девочку и попытался изнасиловать, а когда она начала оказывать сопротивление – стал душить ее", – рассказал жуткие детали глава полиции Одесщины Олег Бех.

После этого подозреваемый нанес ребенку повреждения ножом или шилом, связал ноги скотчем и привязал к ним камни, после чего надел кулек на голову, чтобы ребенок не мог дышать, и бросил в выгребную яму.

Убитая Даша

Тарасову вменяют сразу четыре статьи Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, попытка изнасилования малолетней, убийство малолетней, сопряженное с попыткой изнасилования и надругательство над телом. Прокуратура будет требовать пожизненного лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок.

Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

19 июня близкие 11-летней Дарьи опознали тело ребенка. По словам следователя, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката. Правоохранители рассказали, что парню грозит пожизненное заключение.

Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненкожитель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram