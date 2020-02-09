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9 февраля • обновлено в 21:25
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Привезли на кладбище: водитель поплатился за вопиющий инцидент с детьми погибшего АТОшника

7.6т
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В Умани водитель маршрутки выгнал из автобуса детей погибшего украинского солдата Дмитрия Пожарского, за что был показательно наказан.

О вопиющем инциденте, произошедшем 7 февраля, рассказали в пресс-службе Всеукраинского объединения "Свобода" в Facebook.

Дети погибшего АТОшника показали мужчине удостоверения, которые гарантируют бесплатный проезд в маршрутке. Тем не менее водитель не захотел их везти и выгнал из автобуса, а пассажиры даже не заступились за несовершеннолетних.

Водителя в Умани проучили за детей погибшего АТОшника

Водителя в Умани проучили за детей погибшего АТОшника

В результате уманские свободовцы нашли перевозчика и объяснили ситуацию. Водителя, совершившего недостойный поступок, уволили и заставили публично извиниться перед семьей Пожарского возле его могилы на кладбище.

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"Произошедшая ситуация – позорна. Хамство водителя к детям является недостойным поведением как профессионала, так и человека. Мне очень жаль, что люди до сих пор не понимают цену мирной жизни. Это уже не первый случай такого отношения водителей к семьям погибших в русско-украинской войне. Но мы не допустим такое поведение. Пусть это станет уроком для всех водителей", – подчеркнул депутат от ВО "Свобода" Сергей Яремчук.

В сети жестко отреагировали на инцидент в Умани. Пользователи пришли к выводу, что такой человек ничего не поймет, однако поблагодарили тех, кто вмешался, за неравнодушие.

"Спасибо за неравнодушие! Обидно за людей в маршрутке", "Если есть документы, то какого черта надо было ему", "Побольше таких наказаний", – отреагировали пользователи.

Привезли на кладбище: водитель поплатился за детей погибшего АТОшника

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве водитель маршрутки набросился на ребенка с мини-велосипедом, из-за чего разгорелся скандал.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
"СВОБОДА"
Место
Украина
Теги
скандалы водитель маршрутки АТО
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Mega Death
Mega Death
Bidlo
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Кор Павел
Кор Павел
Вообще-то есть статья за неоказания помощи малолетним
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Golan Sim
Golan Sim
Ничто не вечно, и те нацисты-подонки, которые поиздевались над водителем, займут свои места на том же кладбище, что и их "пабратым"-каратель..
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