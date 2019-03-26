"Приоткрыть дверь орк*м": Цимбалюк назвал истинную цель вояжа Медведчука в Россию

Единственное, за чем кум президента России Виктор Медведчук мог ездить в Москву, так это для обсуждения условий капитуляции Украины перед агрессором.

Ведь во всех остальных вопросах он не сможет договориться с Владимиром Путиным даже несмотря на личные связи. Примером этому является нерешенная проблема обмена заключенными, подчеркнул в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бойко и Медведчук в Москве ТАСС

"Главными мироборцами в нашей стране являются такие одиозные люди, как Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. И он или из-за своих внутренних убеждений, или из-за родства с президентом России как раз с одной стороны говорит о том, что мира достичь можно и нужно, а с другой стороны по сути своей деятельности демонстрирует, что он не способен договориться с Путиным. Он может только создать условия для того, чтобы Украина сдалась и капитулировала. Собственно говоря, он этим активно и занимается. И, честно говоря, у меня складывается впечатление, что он просто играет в другой команде", — говорит Цимбалюк.

Журналист добавил, что его удивляет хвастовство человека крутыми завязками в Кремле на ряду с неспособностью решить простой гуманитарный вопрос, который не предполагает политических уступок с одной или с другой стороны. Ведь ничего не изменится, если украинские политзаключенные вернутся в Украину. То же самое касается и выдачи России террористов, которые воевали против украинских солдат на Донбассе.

"Нам, по большому счету, по боку на судьбу этих людей. Но ничего не решается. И если Медведчук не может сдвинуть с мертвой точки этот простой вопрос, вы до сих пор верите, что он о чем-то может договориться с Путиным? Ну, разве что приоткрыть дверь в свободную Украину для русских орков", — подытожил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что попытка главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко договориться с премьером-министром РФ Дмитрием Медведевым по газу вызывает только скепсис. Ведь, во первых, Медведев не уполномочен решать такие вопросы, а, во-вторых, украинские "гастролеры" на протяжении нескольких лет не могут решить и менее масштабные проблемы — к примеру, обмен пленными.

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