"Принимают тупиц и алкашей": в сети заговорили о провале Путина на Донбассе

Оккупанты пытаются ускорить "паспортизацию" оккупированной части Донбасса, угрожая жителям "ДНР" увольнением за отказ от российского гражданства.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь с ником "Ежик Донецкий". "Оккупанты продолжают всем парить российский аусвайс. Активно взялись за работников медицины, угрожают уволить, если те в скором времени не получат российские паспорта.

Похожая ситуация и на заводах, где все работники должны оформить красную книжку, или пойдут искать другую работу", – написал он.

Иллюстрация. Война на Донбассе 112

Один из комментаторов ответил, что некоторых работников медучреждений лишь обязали подать списки желающих получить российский паспорт.

"Кстати, ситуация по укомплектованности штатов в медицине настолько плачевна, что перестали не то что грозить увольнениями, а наоборот, принимают откровенных тупиц и алкашей", – написал пользователь.

Оккупанты продолжают всем парить рос. аусвайс.

Активно взялись за работников медицины, угрожают уволить, если те в скором времени не получат рос. паспорта. Похожая ситуация и на заводах, где все работники должны оформить красную книжку, или, пойдут искать другую работу. — Ёжик Донецкий (@DNRhedgehog) September 22, 2019

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и те, кто уже начал оформлять российское гражданство в установленном порядке.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!