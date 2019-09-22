"Принимают тупиц и алкашей": в сети заговорили о провале Путина на Донбассе

Оккупанты пытаются ускорить "паспортизацию" оккупированной части Донбасса, угрожая жителям "ДНР" увольнением за отказ от российского гражданства.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь с ником "Ежик Донецкий". "Оккупанты продолжают всем парить российский аусвайс. Активно взялись за работников медицины, угрожают уволить, если те в скором времени не получат российские паспорта.
Похожая ситуация и на заводах, где все работники должны оформить красную книжку, или пойдут искать другую работу", – написал он.
Иллюстрация. Война на Донбассе
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Один из комментаторов ответил, что некоторых работников медучреждений лишь обязали подать списки желающих получить российский паспорт.
"Кстати, ситуация по укомплектованности штатов в медицине настолько плачевна, что перестали не то что грозить увольнениями, а наоборот, принимают откровенных тупиц и алкашей", – написал пользователь.
Оккупанты продолжают всем парить рос. аусвайс.— Ёжик Донецкий (@DNRhedgehog) September 22, 2019
Активно взялись за работников медицины, угрожают уволить, если те в скором времени не получат рос. паспорта. Похожая ситуация и на заводах, где все работники должны оформить красную книжку, или, пойдут искать другую работу.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и те, кто уже начал оформлять российское гражданство в установленном порядке.
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