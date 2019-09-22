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22 сентября • обновлено в 23:32
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"Принимают тупиц и алкашей": в сети заговорили о провале Путина на Донбассе

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Оккупанты пытаются ускорить "паспортизацию" оккупированной части Донбасса, угрожая жителям "ДНР" увольнением за отказ от российского гражданства.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь с ником "Ежик Донецкий". "Оккупанты продолжают всем парить российский аусвайс. Активно взялись за работников медицины, угрожают уволить, если те в скором времени не получат российские паспорта.

Похожая ситуация и на заводах, где все работники должны оформить красную книжку, или пойдут искать другую работу", – написал он.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

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Один из комментаторов ответил, что некоторых работников медучреждений лишь обязали подать списки желающих получить российский паспорт.

"Кстати, ситуация по укомплектованности штатов в медицине настолько плачевна, что перестали не то что грозить увольнениями, а наоборот, принимают откровенных тупиц и алкашей", – написал пользователь.

"Принимают тупиц и алкашей": в сети заговорили о провале Путина на Донбассе

Скрин комментариев к посту

"Принимают тупиц и алкашей": в сети заговорили о провале Путина на Донбассе

Скрин комментариев к посту

"Принимают тупиц и алкашей": в сети заговорили о провале Путина на Донбассе

Скрин комментариев к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и те, кто уже начал оформлять российское гражданство в установленном порядке.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР российские паспорта выдача паспортов в Донецке
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