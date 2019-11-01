Прикрывается учениями: Россия на Донбассе пошла на новую уловку

На Донбассе командование ВС РФ продолжает усиливать оккупационные войска запрещенным Минскими договоренностями вооружением. В то же время российские наемники маскируют технику.

Об этом сообщил спикер Минобороны полковник Максим Праута во время ежедневного сведения об обстановке в районе проведения ООС. Данные предоставило Главное управление разведки МО Украины.

"Под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", — отметил он.

Война на Донбассе Liga

Кроме этого, оккупанты держат наготове дежурные огневые средства, а также пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей в Донецке и Луганске АК ВС РФ запасы боеприпасов, в частности мин и артиллерийских снарядов.

По словам Прауты, ситуация на линии соприкосновения по сравнению с предыдущими сутками существенных изменений не имеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин получил ранение и один был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 31 октября. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

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