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1 ноября • обновлено в 16:03
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Прикрывается учениями: Россия на Донбассе пошла на новую уловку

1.6т Читать материал на украинском

На Донбассе командование ВС РФ продолжает усиливать оккупационные войска запрещенным Минскими договоренностями вооружением. В то же время российские наемники маскируют технику.

Об этом сообщил спикер Минобороны полковник Максим Праута во время ежедневного сведения об обстановке в районе проведения ООС. Данные предоставило Главное управление разведки МО Украины.

"Под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", — отметил он.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

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Кроме этого, оккупанты держат наготове дежурные огневые средства, а также пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей в Донецке и Луганске АК ВС РФ запасы боеприпасов, в частности мин и артиллерийских снарядов.

По словам Прауты, ситуация на линии соприкосновения по сравнению с предыдущими сутками существенных изменений не имеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин получил ранение и один был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 31 октября. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС террористы "ДНР"
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Данные предоставило Главное управление разведки МО Украины" - спасибо, поржал.
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