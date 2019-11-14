Приказывали люди Путина: названы имена причастных к катастрофе МН17 на Донбассе

Террористы на Донбассе в 2014 году постоянно контактировали с российскими чиновниками и силовиками по административным, финансовым и военным вопросам.
Об этом говорится в отчете Объединенной следственной группы, которая расследует катастрофу малазийского рейса МН17.
"Дальнейшее расследование, включая телефонные разговоры между сепаратистами и российскими правительственными чиновниками, позволяет предположить, что российская служба безопасности ФСБ ежедневно контактировала с боевиками по административным, финансовым и военным вопросам", – сказано в отчете.
Отмечается, что постоянные контакты между сторонами увеличился в первой половине июля 2014 года. Тогда главари "ДНР" созванивались с кураторами из Москвы почти каждый день.
"Они осуществляли связь у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности", – отмечено в сообщении.
В частности, в этих разговорах упоминается командующий Южным военным округом РФ, генерал Андрей Сердюков. Также упоминается российский министр обороны Сергей Шойгу, который, "как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии".
Катастрофа МН17
Также расследователи опубликовали стенограммы перехваченных разговоров боевиков. В них помимо Шойгу и Сердюкова, упоминаются фамилии самопровозглашенного главы Крыма Сергея Аксенова и главы ФСБ России Александра Бортникова.
ОСГ утверждает, что есть все признаки "тесных связей между российскими правительственными чиновниками и главарями "ДНР" в развертывании ЗРК "БУК", из которого был сбит малазийский Боинг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.