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14 ноября • обновлено в 17:13
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Приказывали люди Путина: названы имена причастных к катастрофе МН17 на Донбассе

3.1т
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Террористы на Донбассе в 2014 году постоянно контактировали с российскими чиновниками и силовиками по административным, финансовым и военным вопросам.

Об этом говорится в отчете Объединенной следственной группы, которая расследует катастрофу малазийского рейса МН17.

"Дальнейшее расследование, включая телефонные разговоры между сепаратистами и российскими правительственными чиновниками, позволяет предположить, что российская служба безопасности ФСБ ежедневно контактировала с боевиками по административным, финансовым и военным вопросам", – сказано в отчете.

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Отмечается, что постоянные контакты между сторонами увеличился в первой половине июля 2014 года. Тогда главари "ДНР" созванивались с кураторами из Москвы почти каждый день.

"Они осуществляли связь у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности", – отмечено в сообщении.

В частности, в этих разговорах упоминается командующий Южным военным округом РФ, генерал Андрей Сердюков. Также упоминается российский министр обороны Сергей Шойгу, который, "как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии".

Катастрофа МН17

Катастрофа МН17

Также расследователи опубликовали стенограммы перехваченных разговоров боевиков. В них помимо Шойгу и Сердюкова, упоминаются фамилии самопровозглашенного главы Крыма Сергея Аксенова и главы ФСБ России Александра Бортникова.

ОСГ утверждает, что есть все признаки "тесных связей между российскими правительственными чиновниками и главарями "ДНР" в развертывании ЗРК "БУК", из которого был сбит малазийский Боинг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Владислав Сурков Сергей Шойгу
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Он Алекс
Он Алекс
Империя ( Рейх в переводе на немецкий), которой живет часть упоротых россиян не понимают, что МИР изменился и за все ответят очень больно с презрением от своего же будущего поколения современной России ..
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Он Алекс
Он Алекс
Он Алекс, бороться до «победы» вместе с опг озеро пахан, которого Путин, будут только неудачники, гопники и социопаты, для которых НАРОД только инструмент
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Клоуны свидомитые если это была вина России или ЛНДР суды давно приняли сторону пострадавших.
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Он Алекс
Он Алекс
Драго Кувалда, на все своё время ...) и ты ответишь... не обольщайся
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Похоже после этого фейка ,у как-лов затрещит ,жо..а по швам,
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