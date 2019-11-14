Приказывали люди Путина: названы имена причастных к катастрофе МН17 на Донбассе

Террористы на Донбассе в 2014 году постоянно контактировали с российскими чиновниками и силовиками по административным, финансовым и военным вопросам.

Об этом говорится в отчете Объединенной следственной группы, которая расследует катастрофу малазийского рейса МН17.

"Дальнейшее расследование, включая телефонные разговоры между сепаратистами и российскими правительственными чиновниками, позволяет предположить, что российская служба безопасности ФСБ ежедневно контактировала с боевиками по административным, финансовым и военным вопросам", – сказано в отчете.

Отмечается, что постоянные контакты между сторонами увеличился в первой половине июля 2014 года. Тогда главари "ДНР" созванивались с кураторами из Москвы почти каждый день.

"Они осуществляли связь у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности", – отмечено в сообщении.

В частности, в этих разговорах упоминается командующий Южным военным округом РФ, генерал Андрей Сердюков. Также упоминается российский министр обороны Сергей Шойгу, который, "как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии".

Катастрофа МН17

Также расследователи опубликовали стенограммы перехваченных разговоров боевиков. В них помимо Шойгу и Сердюкова, упоминаются фамилии самопровозглашенного главы Крыма Сергея Аксенова и главы ФСБ России Александра Бортникова.

ОСГ утверждает, что есть все признаки "тесных связей между российскими правительственными чиновниками и главарями "ДНР" в развертывании ЗРК "БУК", из которого был сбит малазийский Боинг.

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