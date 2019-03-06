Приговор по кровавому ДТП в Харькове: защита решила вытащить виновника на свободу

Защита осужденного на 10 лет Геннадия Дронова, признанного судом виновным в смертельной аварии на улице Сумской в Харькове, составила апелляционное заявление.

Об этом сообщил адвокат водителя Сергей Перепелица, передает портал "Харківський вимір". Отмечается, что в апелляции есть более 30 пунктов.

Одна из самых главных претензий — почему судья Виктор Попрас позволил изменить один из пунктов обвинительного акта в ходе судебного разбирательства.

Также указывается претензия в отношении экспертов — каким образом харьковские эксперты установили границы перекрестка и почему их результаты оказались для судьи весомее, чем выводы экспертов из Днепра, которые смогли определить точную скорость движения автомобиля Алены Зайцевой, второй виновной в масштабном ДТП.

Напомним, в результате аварии, которая произошла 18 октября 2017 года, погибли шесть человек, еще шесть получили серьезные травмы.

Геннадий Дронов и Елена Зайцева NewsRoom

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