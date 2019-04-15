Приготовились к войне и революции: в России устроили украинофобский шабаш

Совет по внешней и оборонной политике при МИД России устроил заседание дискусионного клуба для обсуждения темы "Мировая война или революция". На пропагандистском мероприятии также затрагивались вопросы, касающиеся Украины.

Это свидетельствует о том, что страна-агрессор готова на любые способы, чтобы подчинить себе нашу страну, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем стриме на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если очень сильный и объективно мощный сосед живет в парадигме "мировая война или мировая революция", то таким странам, как Украина, от этого ждать ничего хорошего ждать не надо. Потому что, по сути, это говорит о том, что они хотят, чтобы нас как государства не было", — отметил он.

Россия против Украины "Антикор"

"Даже спросите любого российского пропагандиста или ура-патриота: сначала они вам будут говорить, что "Крым наш", потом они будут говорить, что "Донбасс наш", а потом, что "Украина наш". И им по большому счету не важно, каким образом это будет достигнуто, — путем мировой войны или путем революции", — предупредил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист также рассказал, что в Украинском культурном центре в Москве призвали делать вид, что между Россией и Украиной нет войны, поскольку народы якобы являются "братьями навек".

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