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2 ноября • обновлено в 20:58
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"Придется сидеть в СИЗО": суд решил судьбу Дубневича. Он отреагировал

1.9т Читать материал на украинском

Народный депутат группы "За будущее" Ярослав Дубневич выразил недовольство решением суда о мере пресечения в виде 100 млн грн залога.

Политик заявил, что это слишком большой залог и он не знает, как собрать такую сумму, передает "Громадське".

"Решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов", – сказал Дубневич.

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"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", – заявил он, добавив, что будет подавать апелляцию на решение.

Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича 31 октября. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Ярослав Дубневич
Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
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