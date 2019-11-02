"Придется сидеть в СИЗО": суд решил судьбу Дубневича. Он отреагировал

Народный депутат группы "За будущее" Ярослав Дубневич выразил недовольство решением суда о мере пресечения в виде 100 млн грн залога.

Политик заявил, что это слишком большой залог и он не знает, как собрать такую сумму, передает "Громадське".

"Решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов", – сказал Дубневич.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", – заявил он, добавив, что будет подавать апелляцию на решение.

Ярослав Дубневич

"Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава" — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD — hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича 31 октября. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

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