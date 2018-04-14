"При Януковиче было круче": таксист из Донецка возмутил украинцев

Украинцев возмутила история о возможной коррупции в Киеве при реконструкции Почтовой площади во времена президентства Виктора Януковича.

Диалог с водителем такси, озвучившим соответствующую информацию, в Facebook опубликовал журналист Игорь Соловей.

"Я из Донецка. Там сейчас п***ец. Но и наши власти – уроды. В стране бардак, вот при Януковиче было круче. У меня в Донецке свои три СТО были, потом работал в "Укравтодоре" – по знакомству устроили, пролоббировали. Ну и заплатил конечно же", – приводит журналист слова своего собеседника.

"Реконструкцию Почтовой знаете? Я делал! Денег сп***ил немеряно... Сейчас в Киеве в "Убере" работаю", – заявил таксист из Донецка.

Соответствующая история вызвала резонанс в социальной сети.

"Ну... Нет слов..." – пишет Arina Rozvadovskay.

"Жестяк", – заявила Katrina Kievskaya.

"Что-то мало он с****л, чтобы через пару лет и на "Убер", – отметил Юрий Мицак.

"Безнадежен", – резюмировал Anatolii Stepanov.

Ранее "Обозреватель" писал, что в Украине из-за коррупции и незаконной экономической деятельности существуют значительные риски отмывания денег.